Comment changer les couleurs des personnages ?

Pour avoir accès aux différentes couleurs de costumes du jeu, il va falloir les débloquer. Les palettes de couleurs 1 à 3 se débloquent directement pour celles et ceux qui ont accès aux éditions spéciales du jeu, mais il y a d’autres couleurs à obtenir. Comme les palettes 4 et 5, qui se débloquent en déverrouillant les quêtes « Très difficiles » et les quêtes « Extrêmes ». Vous obtiendrez ainsi des trophées à valider dans le menu du Journal de Lyria.

Pour équiper ces couleurs, revenez dans le menu principal et sélectionnez « Groupe ». Vous aurez ainsi un visuel sur les membres de votre équipe et ceux en réserve. Sélectionnez le personnage qui vous intéresse et appuyez sur Triangle, ou la touche correspondant à « Détails du personnage », puis appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour afficher le menu de personnalisation. Vous verrez ainsi l’option pour changer les couleurs de vos héros, si vous avez débloqué les palettes nécessaires avant cela.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.