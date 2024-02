Regardez les faiblesses de vos ennemis

Granblue Fantasy Relink met en place un système d’affinités élémentaires qu’il est crucial de comprendre pour venir à bout de certains défis difficiles. Contrôler un personnage d’eau face à un ennemi de feu sera un avantage considérable lors d’un combat.

Avant de lancer une quête, vous pouvez voir quels type d’ennemis cette dernière vous fera affronter, ce qui vous permettra de gérer au mieux les personnages que vous voudrez mettre dans votre groupe. Veillez aussi à ce que le personnage qui dispose d’un avantage élémentaire sur un ennemi soit le premier à lancer une attaque menant au Full Burst, puisque la magie qui sera déclenchée sera de l’élément du personnage en question (exemple, si Gran lance en premier le Full Burst, une attaque de vent sera lancée).

Faîtes en sorte d’avoir toujours un personnage de soutien

Même si le jeu regorge de personnages très charismatique que l’on a envie de prendre dans son équipe, il vaut mieux veiller à un certain équilibre. Notamment en ayant un personnage de soutien, qui sera capable de lancer des sorts de soins. Un personnage comme Gran justement, qui pourra remplir ce rôle, ou bien Cagliostro, encore plus utile, étant donné qu’elle vous octroie aussi des buffs très intéressants.

N’essayez pas d’augmenter tous vos personnages

Avec plus d’une quinzaine de héros jouables, il est tentant de voir découvrir tout le monde dans Granblue Fantasy Relink. Mais on vous conseillera plutôt d’économiser vos points de maîtrise pour les réserver à vos personnages préférés, si possible en ayant une personne clé par affinité élémentaire, afin de répondre à tous les besoins. Vos personnages préférés pourront ainsi augmenter leur niveau de force plus facilement.

Attention à ne pas abuser de l’esquive

En effectuant une esquive parfaite, vous obtiendrez une courte invincibilité salvatrice. Et si c’est là le meilleur moyen de se protéger des dégâts, attention à ne pas appuyer sur ce bouton trop de fois. Si vous lancez une troisième esquive dans une fenêtre très courte, votre personnage se figera et sera à la merci des attaques ennemis. Alternez donc entre la garde et l’esquive pour que chacune de ces deux capacités puissent se recharger en en subir le contrecoup.

Concentrez-vous sur la même cible que vos alliés

Le ciblage n’est pas le point fort de Relink, mais il va falloir apprendre à le maitriser. Notamment en ciblant la même partie du corps d’un ennemi que vos coéquipiers, car c’est en se concentrant sur un seul point que vous ferez grimper la jauge des attaques liées, pour ensuite déclencher une attaque qui va ralentir l’ennemi. Vous pourrez même briser une partie de son corps, ce qui déstabilisera certains monstres.

Ne négligez pas les sceaux

En plus des armes à équiper, chaque personnage peut aussi s’équiper de sceaux qui vont booster ses caractéristiques. N’équipez pas n’importe quel sceau sur n’importe qui (pas de sceau « Attaque chargée » sur un personnage qui n’en fait pas, par exemple), et veillez à ce qu’aucun slot ne soit laissé vacant.

Marquez les ressources dont vous avez besoin

Il y a BEAUCOUP de matériaux différents dans Relink, et il est facile de s’y perdre. Mais si vous êtes à la recherche d’éléments très spécifiques, comme pour crafter une arme, il est possible de marquer ces matériaux. Allez ensuite au Comptoir de quêtes, puis appuyez sur Carré pour chercher une quête en fonction des trésors marqués. Cela vous évitera de devoir chercher vous-mêmes les quêtes à effectuer pour récolter ce dont vous avez besoin.

Améliorez toutes vos armes, mêmes celles que vous n’équipez pas

Lorsque vous aurez assez avancé dans l’aventure, vous serez en mesure de forger des armes chez le forgeron, et d’augmenter leur niveau. Si vous avez les matériaux nécessaires, n’hésitez pas à augmenter toutes les armes de vos héros préférés. Et on dit bien toutes, car même si elles ne sont pas équipées, elles débloquent des points de maitrises qui donnent accès à des bonus passifs très importants, qui restent peu importe l’arme que vous porterez.

Augmentez les stats de vos personnages avec les épisodes destin

Il existe aussi un moyen très simple d’augmenter les statistiques de vos personnages, à savoir les épisodes destin. Ces quêtes textuelles ne vous demandent que quelques secondes de votre temps et vous offrent un bonus de statistique pour chaque personnage concerné, sans rien faire (en dehors de quelques missions qui demandent de contrôler le personnage). Rapide et efficace.

Faites régulièrement un tour en ville pour accepter les requêtes

Entre deux missions principales, n’hésitez pas à faire une pause et à vous rendre dans l’une des deux villes du jeu. Vous débloquerez régulièrement des nouvelles requêtes de la part des PNJ, que vous pourrez effectuer sans même devoir y penser dans la plupart des cas, puisqu’il sera simplement demandé de tuer des monstres spécifiques ou de ramener des objets qui seront de toute façon sur votre route durant l’épopée.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.