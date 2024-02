Afin de vous aider à y voir plus clair, voici tout ce qu’il faut savoir sur Lancelot, des armes aux compétences qu’il peut utiliser au combat.

Présentation du personnage

Elément : Eau

Eau Arme de base : Altachiara (PV)

Altachiara (PV) Peuple : Humains

Humains Condition d’obtention : Carte de coéquipier à échanger en ville, au Bazar de Cielo

Description officielle : « Chevalier à la tête de l’ordre des Dragons Blancs. Ses actes héroïques lui ont valu la confiance du roi et des citoyens de Feendrache. »

Compétences de Lancelot

Compétences actives

Voici toutes les compétences actives à débloquer pour Lancelot :

Impulsion des lames (Eau) : Une attaque de fente rapide qui peut être enchaînée avec un combo (Carré).

Une attaque de fente rapide qui peut être enchaînée avec un combo (Carré). Kaltzwinger (Eau) : Lance un piège de glace qui inflige Gel. Maintenez la touche pour prolonger la durée.

Lance un piège de glace qui inflige Gel. Maintenez la touche pour prolonger la durée. Lawinensturm (Eau) : Une attaque à distance imprégnée de glace. Peut être activée plusieurs fois de suite.

Une attaque à distance imprégnée de glace. Peut être activée plusieurs fois de suite. Blauer Dolch (Aucun élément) : Octroie Dégâts supplémentaires à Lancelot.

Octroie Dégâts supplémentaires à Lancelot. Turbulenz (Eau) : Esquive dans les airs puis assène une attaque de zone qui peut être enchaînée avec un combo (Carré).

Esquive dans les airs puis assène une attaque de zone qui peut être enchaînée avec un combo (Carré). Croix du Sud (Eau) : Une attaque multiple rapide qui peut être enchaînée avec un combo (Carré).

Une attaque multiple rapide qui peut être enchaînée avec un combo (Carré). Schwertgeist (Aucun élément) : Redistribue la jauge d’Art céleste de Lancelot entre tous les alliés.

Redistribue la jauge d’Art céleste de Lancelot entre tous les alliés. Luftspiegelung (Aucun élément) : Octroie Illusion à Lancelot.

Compétences de soutien

Voici les compétences de soutien de Lancelot :

Stiller Glanz : En enchaînant rapidement les attaques (Carré), les lames de Lancelot finissent par se couvrir de glace, ce qui leur permet d’infliger davantage de dégâts.

: En enchaînant rapidement les attaques (Carré), les lames de Lancelot finissent par se couvrir de glace, ce qui leur permet d’infliger davantage de dégâts. Wirbelwind : Lorsque Lancelot utilise Joystick gauche + Triangle pour esquiver une attaque avec un timing parfait, il réalise une esquive parfaite. Il peut alors enchaîner avec un combo.

Les armes de Lancelot

Voici la liste des armes à débloquer pour Lancelot :

Blanc-comme-neige (Dégâts de point faible) : Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Plume de griffon (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Plume de griffon (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron. Vegalta (Taux critique) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Epée gelée de Pellès (Etourdissement) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de terre (x 1), Tresse de chef (x 3), Fragment de pavois (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de terre (x 1), Tresse de chef (x 3), Fragment de pavois (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Chevalier glacial (Attaque) : Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment d’eau (x 10), Orbe d’eau (x 2), Griffe de bête glaciale (x 3), Cuirasse de bête glaciale (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment d’eau (x 10), Orbe d’eau (x 2), Griffe de bête glaciale (x 3), Cuirasse de bête glaciale (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Couteau/Poignard de Damas (Catastrophe) : Terminer la mission « La Fureur de Bahamut ». (ATTENTION !!! Accomplir cette quête avec ce personnage ne garantit pas de l’acquérir à 100%, les récompenses attribuées par celle-ci étant aléatoires. Qui plus est, son taux d’obtention est très faible. En fonction de votre chance (ou de votre malchance !), vous serez probablement contraints de vaincre Proto-Bahamut plusieurs fois. Bon courage !)

Comment jouer Lancelot ?

Lancelot est un DPS rapide et facile à prendre en mains. Equipé de deux épées, il mise notamment sur plusieurs compétences offensives et deux combos au sol pour se révéler utile sur le champ de bataille. Un peu à l’image de ce que propose Charlotte, le premier nous incite à bourriner la touche Carré jusqu’à conclure par un coup puissant avec Triangle. Quant au second, il nous permet de porter des coups avec Triangle tout en esquivant les potentielles attaques ennemies en lui tournant autour grâce au joystick gauche, d’où son nom « Danse lames jumelles ».

Liste des commandes et des combos de base de Lancelot

Combo : Carré – Carré – Carré – Carré (à répétition) – Triangle

Carré – Carré – Carré – Carré (à répétition) – Triangle Danse lames jumelles : Joystick gauche + Triangle (utilisable pendant un combo)

Joystick gauche + Triangle (utilisable pendant un combo) Combo aérien : Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement)

Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement) Assaut aérien : Triangle (dans les airs uniquement)

Quels types de sceaux faut-il équiper à Lancelot ?

Puissance d’attaque , pour augmenter ses stats offensives globales

, pour augmenter ses stats offensives globales Dégâts critiques , afin de booster les dégâts critiques infligés à un adversaire

, afin de booster les dégâts critiques infligés à un adversaire Taux critique , afin de booster ses stats de Taux critique

, afin de booster ses stats de Taux critique Combo renforcé , qui augmente les dégâts des coups successifs (l’effet est réinitialisé si le coup suivant n’est pas porté à temps)

, qui augmente les dégâts des coups successifs (l’effet est réinitialisé si le coup suivant n’est pas porté à temps) Cascade, qui réduit le temps de recharge des compétences à chaque coup porté sur un adversaire (la force de l’effet dépend du type d’attaque).

Bien entendu, la liste ci-dessus ne constitue en aucun cas un avis universel. L’objectif ici est seulement de vous proposer une sélection des sceaux que nous vous recommandons d’équiper en priorité pour ce personnage selon notre façon de jouer avec. Si vous souhaitez obtenir la ou les builds les plus optimisées possibles, il vous sera très probablement nécessaire de procéder à des ajustements en prenant également en compte l’arme et les compétences équipées, le type d’ennemis que vous devez affronter, etc.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.