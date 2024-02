Afin de vous aider à y voir plus clair, voici tout ce qu’il faut savoir sur Perceval, des armes aux compétences qu’il peut utiliser au combat.

Présentation du personnage

Elément : Feu

Feu Arme de base : Flamberge (PV)

Flamberge (PV) Peuple : Humains

Humains Condition d’obtention : Carte de coéquipier à échanger en ville, au Bazar de Cielo

Description officielle : « Ce chevalier voyage à travers les cieux dans l’espoir de créer sa nation idéale. Il se bat avec une large épée enflammée, lui valant le surnom d’Empereur des flammes. »

Compétences de Perceval

Compétences actives

Voici toutes les compétences actives à débloquer pour Perceval :

Zerreißen (Feu) : Une puissante attaque de taille qui inflige Brûlure. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après.

Une puissante attaque de taille qui inflige Brûlure. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après. Feuerangriff (Feu) : Déclenche une série de coups de taille. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après.

Déclenche une série de coups de taille. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après. Flammenmarsch (Aucun élément) : Octroie un bonus d’Attaque et de Défense à tout le groupe.

Octroie un bonus d’Attaque et de Défense à tout le groupe. X-Seele (Aucun élément) : Inflige Peur aux adversaires devant Perceval.

Inflige Peur aux adversaires devant Perceval. Träumerei (Aucun élément) : Octroie Puissance et Dégâts supplémentaires à Perceval.

Octroie Puissance et Dégâts supplémentaires à Perceval. Macht (Feu) : Saute et exécute une frappe ascendante d’une puissance d’étourdissement élevée. Octroie Stoïcisme à Perceval. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après.

Saute et exécute une frappe ascendante d’une puissance d’étourdissement élevée. Octroie Stoïcisme à Perceval. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après. Autorité royale (Feu) : Fait jaillir des flammes autour de Perceval. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après.

Fait jaillir des flammes autour de Perceval. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après. Rot Wirbel (Feu) : Frappe les adversaires et génère un tourbillon de flammes devant Perceval qui inflige des dégâts continus. « Schlacht » se charge plus rapidement juste après.

Compétences de soutien

Voici les compétences de soutien de Perceval :

Flammen Rüstung : Les attaques adverses n’interrompent pas Perceval lorsqu’il charge « Schlacht ».

: Les attaques adverses n’interrompent pas Perceval lorsqu’il charge « Schlacht ». Poussée d’adrénaline : Augmente considérablement la vitesse de charge de « Schlacht » en cas de charge immédiate après un combo.

Les armes de Perceval

Voici la liste des armes à débloquer pour Perceval :

Lohengrin (Etourdissement) : Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Tresse de chef (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron.

: Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Tresse de chef (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron. Antwerp (Dégâts de point faible) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de vent (x 1), Plume de griffon (x 3), Serre de griffon (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de vent (x 1), Plume de griffon (x 3), Serre de griffon (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Joyeuse (Taux critique) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Alle mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Alle mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Maître du feu (Attaque) : Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de feu (x 10), Orbe de feu (x 2), Griffe de bête ardente (x 3), Cuirasse de bête ardente (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de feu (x 10), Orbe de feu (x 2), Griffe de bête ardente (x 3), Cuirasse de bête ardente (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Gottfried (Catastrophe) : Terminer la mission « La Fureur de Bahamut ». (ATTENTION !!! Accomplir cette quête avec ce personnage ne garantit pas de l’acquérir à 100%, les récompenses attribuées par celle-ci étant aléatoires. Qui plus est, son taux d’obtention est très faible. En fonction de votre chance (ou de votre malchance !), vous serez probablement contraints de vaincre Proto-Bahamut plusieurs fois. Bon courage !)

Comment jouer Perceval ?

Au combat, Perceval est on ne peut plus simple à jouer puisque sa boucle de gameplay tourne principalement autour d’une seule et unique technique : « Schlacht ». Pouvant être chargée jusqu’à 2 fois en maintenant la touche Triangle, celle-ci ne peut jamais être interrompue par une attaque adverse. De plus, la majorité des compétences octroient un gain de temps lors de son chargement. Quant aux autres, elles permettent de booster légèrement le personnage et/ou ses allié(e)s ou d’infliger un malus aux ennemis.

Liste des commandes et des combos de base de Perceval

Combo : Carré – Carré – Carré – Carré

Carré – Carré – Carré – Carré Schlacht : maintenir Triangle (chargeable jusqu’à 2 fois)

maintenir Triangle (chargeable jusqu’à 2 fois) Combo aérien : Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement)

Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement) Assaut aérien : Triangle (dans les airs uniquement)

Quels types de sceaux faut-il équiper à Perceval ?

Puissance d’attaque , pour augmenter ses stats offensives globales

, pour augmenter ses stats offensives globales Recharge rapide , dans le but de réduire le temps de recharge de ses compétences

, dans le but de réduire le temps de recharge de ses compétences Charge rapide , qui réduit le temps nécessaire pour exécuter une attaque chargée tout en augmentant ses stats offensives globales

, qui réduit le temps nécessaire pour exécuter une attaque chargée tout en augmentant ses stats offensives globales Ogi , pour augmenter la puissance de ses attaques chargées

, pour augmenter la puissance de ses attaques chargées Taux critique, afin de booster ses stats de Taux critique.

Bien entendu, la liste ci-dessus ne constitue en aucun cas un avis universel. L’objectif ici est seulement de vous proposer une sélection des sceaux que nous vous recommandons d’équiper en priorité pour ce personnage selon notre façon de jouer avec. Si vous souhaitez obtenir la ou les builds les plus optimisées possibles, il vous sera très probablement nécessaire de procéder à des ajustements en prenant également en compte l’arme et les compétences équipées, le type d’ennemis que vous devez affronter, etc.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.