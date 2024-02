Afin de vous aider à y voir plus clair, voici tout ce qu’il faut savoir sur Vane, des armes aux compétences qu’il peut utiliser au combat.

Présentation du personnage

Elément : Eau

Eau Arme de base : Alabarda (PV)

Alabarda (PV) Peuple : Humains

Humains Condition d’obtention : Carte de coéquipier à échanger en ville, au Bazar de Cielo

Description officielle : « Le vice-capitaine de l’ordre des Dragons Blancs de Feendrache. C’est un fervent défenseur de la justice qui méprise le mal. »

Compétences de Vane

Compétences actives

Voici toutes les compétences actives à débloquer pour Vane :

Bras destructeur (Eau) : Une attaque qui envoie une onde de choc avec une puissance d’étourdissement élevée.

Une attaque qui envoie une onde de choc avec une puissance d’étourdissement élevée. Rempart (Aucun élément) : Lance un cercle autour de Vane qui octroie Invincibilité. Maintenez la touche pour prolonger la durée.

Lance un cercle autour de Vane qui octroie Invincibilité. Maintenez la touche pour prolonger la durée. Schisme (Eau) : Une attaque multiple qui attire vers Vane les adversaires se trouvant devant lui.

Une attaque multiple qui attire vers Vane les adversaires se trouvant devant lui. Percée (Aucun élément) : Octroie Hostilité et un bonus d’attaque à Vane.

Octroie Hostilité et un bonus d’attaque à Vane. Frappe héroïque (Eau) : Une attaque de fente rapide qui restaure les PV de Vane en fonction des dégâts infligés.

Une attaque de fente rapide qui restaure les PV de Vane en fonction des dégâts infligés. Eruption d’âme (Aucun élément) : Restaure entièrement les PV de Vane et dissipe tous les malus. Octroie également un bonus d’Attaque et de Défense. Ne peut être activé que lorsque Vane a 30% de PV ou moins.

Restaure entièrement les PV de Vane et dissipe tous les malus. Octroie également un bonus d’Attaque et de Défense. Ne peut être activé que lorsque Vane a 30% de PV ou moins. Destruction d’énergie (Eau) : Une puissante attaque à la hache. Inflige plus de dégâts en fonction du remplissage de la jauge d’Art céleste de Vane.

Une puissante attaque à la hache. Inflige plus de dégâts en fonction du remplissage de la jauge d’Art céleste de Vane. Drachenstolz (Aucun élément) : Octroie Pugnacité, un bonus d’Attaque et un bonus de Défense à Vane.

Compétences de soutien

Voici les compétences de soutien de Vane :

Preuve de bravoure : La jauge de ravage de Vane peut être consommée pour effectuer des combos (Triangle) puissants. Exécuter un combo final remplit la jauge.

: La jauge de ravage de Vane peut être consommée pour effectuer des combos (Triangle) puissants. Exécuter un combo final remplit la jauge. Esprit draconique : Permet à Vane de bloquer une attaque adverse avec une attaque (Triangle) effectuée au bon moment sans s’interrompre.

Les armes de Vane

Voici la liste des armes à débloquer pour Vane :

Cygnus (Etourdissement) : Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Tresse de chef (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron.

: Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Tresse de chef (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron. Treuer Krieger (Attaque) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment d’eau (x 10), Orbe d’eau (x 1), Griffe de bête glaciale (x 3), Cuirasse de bête glaciale (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment d’eau (x 10), Orbe d’eau (x 1), Griffe de bête glaciale (x 3), Cuirasse de bête glaciale (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Hache des floraisons (Dégâts de point faible) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de vent (x 1), Plume de griffon (x 3), Serre de griffon (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de vent (x 1), Plume de griffon (x 3), Serre de griffon (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Ukonvasara (Taux critique) : Atteindre le rang de Navigateur vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Mjolnir (Catastrophe) : Terminer la mission « La Fureur de Bahamut ». (ATTENTION !!! Accomplir cette quête avec ce personnage ne garantit pas de l’acquérir à 100%, les récompenses attribuées par celle-ci étant aléatoires. Qui plus est, son taux d’obtention est très faible. En fonction de votre chance (ou de votre malchance !), vous serez probablement contraints de vaincre Proto-Bahamut plusieurs fois. Bon courage !)

Comment jouer Vane ?

Possédant des aptitudes au combat en adéquation parfaite avec son physique assez baraqué, Vane est un Tank disposant d’une palette de techniques à la hache suffisamment variées pour prendre du plaisir à le contrôler. Lentes mais puissantes, ces dernières sont notamment là pour remplir une jauge de ravage nous donnant progressivement accès à des combos dévastateurs. Autre spécificité due à sa classe, certaines de ses compétences lui permettent de forcer les ennemis à l’attaquer et/ou devenir une vraie plaie à tuer sur le champ de bataille.

Liste des commandes et des combos de base de Vane

Combo A : Carré – Triangle – Triangle*

Carré – Triangle – Triangle* Combo B : Carré – Carré – Triangle – Triangle*

Carré – Carré – Triangle – Triangle* Combo C : Carré – Carré – Carré* – Triangle – Triangle*

Carré – Carré – Carré* – Triangle – Triangle* Combo de ravage : Triangle – Triangle – Triangle – Triangle – Triangle (consommation de la jauge de ravage dès l’exécution du 2ème coup !)

Triangle – Triangle – Triangle – Triangle – Triangle (consommation de la jauge de ravage dès l’exécution du 2ème coup !) Combo aérien : Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement)

Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement) Assaut aérien : Triangle (dans les airs uniquement)

* : coups remplissant la jauge de ravage

Quels types de sceaux faut-il équiper à Vane ?

Garnison , qui augmente sa défense si ses PV sont bas

, qui augmente sa défense si ses PV sont bas Santé , afin d’augmenter ses PV de base

, afin d’augmenter ses PV de base Egide , pour augmenter ses PV max proportionnellement à ses PV max actuels

, pour augmenter ses PV max proportionnellement à ses PV max actuels Combo final , afin d’augmenter la puissance des combos finaux

, afin d’augmenter la puissance des combos finaux Contre-garde, pour remplir davantage la jauge d’étourdissement des adversaires après une garde parfaite et augmenter temporairement ses stats offensives.

Bien entendu, la liste ci-dessus ne constitue en aucun cas un avis universel. L’objectif ici est seulement de vous proposer une sélection des sceaux que nous vous recommandons d’équiper en priorité pour ce personnage selon notre façon de jouer avec. Si vous souhaitez obtenir la ou les builds les plus optimisées possibles, il vous sera très probablement nécessaire de procéder à des ajustements en prenant également en compte l’arme et les compétences équipées, le type d’ennemis que vous devez affronter, etc.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.