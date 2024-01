Durée de vie Granblue Fantasy Relink : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

Quelle est la durée de vie de Granblue Fantasy Relink ?

Tout peut évidemment varier selon les styles de jeu et le mode de difficulté choisi, et on ne se basera ici que sur nos propres estimations basées sur notre expérience de jeu. Voici nos estimations pour la durée de vie de Granblue Fantasy Relink :

Histoire principale : environ 12 à 15 heures

: environ 12 à 15 heures Histoire + missions annexes : environ 30 à 35 heures

: environ 30 à 35 heures Finir à 100% : Plus de 100 heures

On est donc un peu en dessous de la durée de vie annoncée par Cygames, même si tout cela peut différer selon les personnes. L’histoire principale est relativement courte en ligne droite et les missions annexes proposées vont prendre plus ou moins de temps selon votre niveau et celui de vos compagnons, que ce soit l’IA ou vos amis en ligne. Tout dépend ensuite de ce que vous appelez le 100% sur un jeu tel que celui-ci. Si cela veut dire débloquer toutes les armes, toutes les entrées de l’encyclopédie, toutes les missions au rang le plus élevé et tous les personnages au niveau maximum, oui, vous dépasserez effectivement les 100 heures. Encore faut-il avoir ce courage.

Granblue Fantasy Relink sera disponible dès le 1er février sur PC, PS4 et PS5.