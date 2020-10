Défis de la Semaine 6 | Guide Fortnite Saison 4

Cette semaine dans Fortnite, Wolverine a fait son apparition. En réussissant les défis associés à son skin, vous pourrez le débloquer et l’intégrer à votre casier. On approche du milieu de la saison dédiée aux super-héros Marvel, ne tardez pas trop à rattraper votre retard sur les défis proposés.

Pour cette sixième semaine de défis, 7 nouveaux défis sont disponibles rapportant 25 000 EXP chacun pour les 6 premiers et 50 000 EXP pour le défi à 4 joueurs pour un total de 225 000 EXP à remporter. Suivez le guide pour réussir tous ces défis le plus rapidement possible.

Défis de la Semaine 6

Quelques défis sont proposés avec de l’aide pour pouvoir être terminés plus rapidement grâce à des guides dédiés dans la suite de cet article. Cette semaine, les défis proposés ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont :

Fouiller des coffres à Weeping Woods (7).

Réussir des éliminations à Misty Meadows (3).

Obtenir de la pierre à Coral Castle (300).

Consommer un poisson légendaire (1).

Consommer de la nourriture ramassée sur le terrain à Holly Hedges (10).

Utiliser une tyrolienne entre Retail Row et Steamy Stacks (1).

Infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec l’onde de choc cinétique de Black Panther (1000). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs



Pour certains défis, vous aurez besoin de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit particulier. Vous pouvez utiliser les guides mis à votre disposition afin de les localiser. De plus, vous trouverez en fin d’article une carte récapitulant tous les lieux et ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle semaine de défis.

A noter que la plupart des défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne et le sont d’ailleurs plus facilement grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse. Néanmoins, les défis nécessitant les hélicoptères Choppa, boss (comme Docteur Fatalis) et autres Patrouilles Quinjet ne seront disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections).

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus difficiles ?

Consommer un poisson légendaire

La pêche a connu une profonde refonte avec cette saison 4 et l’arrivée d’une quarantaine de poissons différents et d’une canne à pêche pro. Après vous avoir expliqué les détails de tous les poissons, ce défi vous propose d’en consommer un de rareté légendaire. De couleur or lorsque vous le pêchez, il vous suffira d’en consommer un pour valider le défi.

Pour cela, équipez-vous d’une canne à pêche que vous pourrez trouver dans des barils proches des cours d’eau. Ensuite, trouvez un établi d’amélioration, seule structure capable de faire évoluer votre canne à pêche contre quelques matériaux. Une fois en possession de votre canne à pêche pro, dirigez-vous vers des coins de pêche disséminés un peu partout sur la carte et lancez votre ligne.

Nul doute qu’en quelques secondes, vous devrez tomber sur un de ces poissons légendaires. Tentez le coup en Foire d’Empoigne pour être plus tranquilles. Consommez un poisson légendaire pour gagner les 25 000 EXP promis.

Consommer de la nourriture ramassée sur le terrain à Holly Hedges

Ramasser des objets sur le terrain peut vous permettre de vous sauver dans le cas où vous seriez gravement touché.e. En effet, certains objets (cosmétiques notamment) vous permettent de rétablir votre santé et/ou votre bouclier le cas échéant.

Pour réussir ce défi, vous devrez vous rendre explicitement à Holly Hedges, à l’Ouest de la carte. Derrière une demi-douzaine de maisons, vous trouverez des massifs de choux prêts à consommer. Vous pouvez ramasser le total de 10 objets nécessaires pour ce défi mais vous ne pourrez les consommer que si vous en avez besoin.

Ce défi sera donc sûrement réalisé en plusieurs parties mais ne contient pas de difficultés particulières si ce n’est que vous risquez de tomber sur de nombreux ennemis les premiers jours du défi. Mangez 10 objets (tels des choux) ramassés à Holly Hedges pour récupérer les 25 000 EXP associés.

Infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec l’onde de choc cinétique de Black Panther

Cette saison 4 étant basée sur les pouvoirs des super-héros Marvel, vous en trouverez de nombreux sur la carte. Les défis les mettant en jeu seront tout de même plus facilement réalisables en modes dédiés tel le mode Confrontation Marvel, jouable en section et dans lequel vous affronterez une autre équipe qu’avec des super-pouvoirs. Un bon moyen d’en faire le tour pour tous les connaître et trouver votre favori.

A noter que pour réussir ce défi, vous devrez d’abord trouver le bon pouvoir à savoir l’Armure cinétique de Black Panther (l’intitulé diffère dans le défi) qui émettra un rayonnement violet grandissant autour de vous avant d’exploser pour infliger des dégâts.

Le but de ce défi est d’utiliser ce pouvoir pour faire reculer des adversaires. Une fois ceci fait, vous aurez alors quelques instants pour infliger des dégâts avec d’autres pouvoirs (comme les griffes de Wolverine ou les rayons lasers d’Iron Man) à ces mêmes adversaires sonnés pour un total de 1000 dégâts infligés afin de gagner les 50 000 EXP promis.

A noter que ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs car pouvant être assez long à exécuter. Utilisez les pouvoirs de votre équipe pour accomplir ce défi plus vite.

La carte de la Semaine 6

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette sixième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant les défis de la semaine 7, n'hésitez pas à visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant ci-dessous.