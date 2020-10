Défis de la Semaine 7 | Guide Fortnite Saison 4

Halloween approche et Fortnite s’apprête à lancer son nouvel événement Fortnitmares à l’occasion. En attendant cela, les équipes d’Epic Games ont pris des vacances méritées et préparent maintenant une mise jour pour la semaine prochaine. Ils ont tout de même laissé quelques défis aux joueurs pour passer le temps.

Pour cette nouvelle semaine de défis, 7 nouveaux défis sont disponibles avec à la clé 25 000 EXP chacun pour les 6 premiers et 50 000 EXP pour le défi à 4 joueurs soit un total de 225 000 EXP à remporter. Suivez notre guide pour réussir tous ces défis le plus rapidement possible.

Défis de la Semaine 7

Quelques défis vous sont proposés avec de l’aide adaptée pour pouvoir être terminés plus rapidement grâce à des guides dédiés dans la suite de cet article. Cette semaine, les défis proposés ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont :

Fouiller des coffres à Catty Corner (7).

Réussir des éliminations à Craggy Cliffs (3).

Entrer dans le bunker du Fief de Fatalis (1).

Détruire des toiles d’araignées à L’Autorité (3).

Découvrir le laboratoire secret de Tony Stark à la Maison lacustre (1).

Aller en voiture de Sweaty Sands à Misty Meadows en moins de 4 minutes sans en sortir (1).

Infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec le tourbillon explosif de Tornade (1000). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs



Pour certains défis, vous aurez besoin de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit particulier. Vous pouvez utiliser les guides mis à votre disposition afin de les localiser. De plus, vous trouverez en fin d’article une carte récapitulant tous les lieux et ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle semaine de défis.

A noter que la plupart des défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne et le sont d’ailleurs plus facilement grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse. Néanmoins, les défis nécessitant les hélicoptères Choppa, boss (comme Docteur Fatalis) et autres Patrouilles Quinjet ne seront disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections).

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus difficiles ?

Entrer dans le bunker du Fief de Fatalis

Vous le savez, depuis la saison 2 du chapitre 2, des coffres-forts ont fait leur apparition sur la carte. Gardés par des boss aux armes mythiques, vous devrez d’abord les éliminer pour obtenir la carte d’accès au coffre-fort. Ceux-ci renferment du loot ultra-intéressant avec 1 tonne d’objets rares ou légendaires.

Pour réussir ce défi, vous devrez vous rendre au Fief de Fatalis, anciennement connu sous le nom de Pleasant Park. Vous devrez trouver le Dr. Fatalis en faisant gaffe à ses attaques dévastatrices qui vous rayeraient de la carte en une seconde.

Une fois le Dr. Fatalis éliminé, prenez-lui sa carte d’accès au coffre-fort et rejoignez l’ancien stade de football. Descendez dans le trou laissé à la place et vous trouverez le coffre-fort au fond de celui-ci, sûrement gardé par des acolytes.

Réussir ces actions vous fera gagner 25 000 EXP.

Détruire des toiles d’araignées à L’Autorité

À l’approche d’Halloween, des défis en rapport avec cet événement font leur apparition sur la carte du Battle royale. On commence cette semaine avec l’apparition de toiles d’araignées à L’Autorité, le lieu central de la carte, laissé à l’abandon depuis la disparition de Midas la saison dernière.

Au jour d’aujourd’hui, vous n’y trouverez que des caisses, des cartons, et même plus d’acolytes pour garder les lieux.

Grâce à nos images ci-dessus et ci-dessous, vous pourrez localiser pas moins de 5 toiles d’araignées différentes, disséminées dans les lieux. Le défi ne vous demandera d’en détruire seulement 3, cela sera donc chose aisée.

Vous les trouverez notamment dans les angles des murs au plafond, et il vous suffira alors de les détruire avec votre arme ou votre pioche pour valider le défi et remporter les 25 000 EXP.

Découvrir le laboratoire secret de Tony Stark à la Maison lacustre

Avec cette saison basée sur les super-héros de l’univers Marvel, beaucoup d’entre eux ont fait leur apparition sur la carte. L’un d’entre eux n’est autre qu’Iron Man, qui a littéralement transporté tout son laboratoire et sa maison sur l’île.

Le défi de cette semaine vous demandera de trouver de laboratoire secret d’Iron Man. Il se trouve au niveau de la maison attenante au grand lac en forme de cœur proche de Stark Industries.

Pour le trouver plus facilement, dirigez-vous vers l’énorme buisson vert sur la droite de la maison. Si vous passez à travers, vous descendrez une petite route et vous vous retrouverez devant une grille de fer. Il vous suffira de la détruire pour pénétrer dans le laboratoire secret et empocher les 25 000 EXP.

Infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec le tourbillon explosif de Tornade

La semaine dernière, il vous était demandé d’utiliser le pouvoir de Black Panther pour réaliser un défi. Cette semaine, on prend les mêmes et on recommence, cette fois-ci avec un des pouvoirs de Tornade, le tourbillon explosif.

Nous ne saurions vous conseiller de jouer en mode Domination Marvel afin d’avoir plus de chances de posséder ce pouvoir. À noter qu’il vous faudra d’abord utiliser ce pouvoir contre un adversaire pour le sonner, avant de changer d’armes immédiatement pour lui infliger des dégâts.

C’est la seule solution pour réussir ce défi. Ce défi est réalisable en équipe de 4 joueurs, il vous faudra infliger 1000 points de dégâts pour le réussir et empocher les 50 000 EXP.

Le défi pouvant être assez long à réaliser, utilisez les pouvoirs de toute votre équipe pour y arriver !

La carte de la Semaine 7

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette septième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant les défis de la semaine prochaine, n’hésitez pas à visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique afin de soutenir le site. Merci à vous !