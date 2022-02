Assez tôt dans le mode histoire, Lost Ark vous fournit un espace privé : la Forteresse. Même si cela ressemble en apparence à un simple système de housing, elle est bien plus que ça et elle vous sera utile tout le long de votre aventure. Il ne faut ainsi ne pas hésiter à y aller de temps en temps, voire quotidiennement.

Voici un guide qui vous dit tout sur la Forteresse et quoi faire pour optimiser votre temps et vos ressources tout en vous expliquant ses fonctions.

Comment sortir de la forteresse dans Lost Ark ?

Cela peut paraître assez bête mais certains débutants se demandent encore comment sortir de la forteresse. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’icône aventure puis de cliquer sur l’onglet partition (ou F2). Utiliser le chant de la fuite pour revenir à votre point précédent lorsque vous avez utilisé le chant du foyer. Cela vous évite en plus de vous téléporter via des portails et de vous perdre.

Que faire et quand dans votre forteresse ?

La forteresse vous donne accès à bon nombre d’activités, mais rassurez-vous, il n’y a pas besoin d’y passer des heures par jour pour en tirer des bénéfices non négligeables. Voici ce que pouvez faire (le plus important tout du moins) et comment optimiser votre temps afin de jouer tranquillement :

Faire des recherches dans le laboratoire

Fabriquer des items (potion, grenade, cuisine…)

Faire des expéditions avec la station

Optimisez votre temps

Avant de rentrer dans les détails de chaque élément, veillez bien à regarder le temps de chacune des activités et de les sélectionner en conséquence. Si l’on prend l’exemple d’une expédition, il est plus rentable de prendre celle durant 4 heures que celle durant 12 heures si vous comptez passer beaucoup de temps sur Lost Ark. En revanche, on préfèrera lancer celle de 12h juste avant de stopper le MMO ou avant de se coucher.

Faites les quêtes de la forteresse

Lost Ark propose tellement de quêtes qu’on est parfois tenté de passer outre, cependant ne zappez pas celles de la forteresse (bleu foncé) puisqu’en plus de vous introduire les mécaniques de celle-ci, ces objectifs débloqueront de nouvelle choses dans votre espace personnel.

Augmentez le niveau de votre forteresse

Certaines actions dans la forteresse vous rapportent de l’EXP comme les expéditions. Chaque niveau débloquera de nouvelles choses pour votre forteresse et vous obtiendrez aussi plus d’énergie d’action.

L’énergie d’action

Veuillez bien à garder un œil sur votre énergie d’action (en bas de l’écran) car la liste évoquée plus haut demande une certaine quantité d’énergie. Celle-ci se recharge avec le temps mais vous pouvez également utiliser des « énergie de forteresse » pour recharger instantanément une certaine quantité de points.

Le laboratoire

Le laboratoire est le lieu le plus important de votre forteresse puisque c’est là où vous débloquez toutes les améliorations via les recherches et des recettes pour le craft. On vous conseille d’avoir toujours une recherche en cours pour bien développer votre forteresse sur la durée (les notifications en jeu vous indiquent lorsqu’une recherche est terminée).

Récoltez du bois et du fer en priorité

A partir de là vous comprenez que le bois et le fer sont des prérequis importants. Ainsi, durant votre quête principale, il ne faut pas hésiter à couper un arbre ou à miner le long du chemin, ne serait-ce que pour avoir une quantité raisonnable et constant pour lancer des recherches.

Privilégiez les améliorations de structure

Typiquement, le plus important est d’améliorer les structures existantes dans la forteresse. Par exemple, un laboratoire de niveau 3 vous permet d’effectuer 2 recherches en simultané.

Regardez bien le coût ce ces recherches

Lost Ark possède énormément de monnaie à échanger ou à consommer contre des ressources et services. On s’y perd un peu parfois mais dans le cas du laboratoire, sachez que certaines recherches vous coûtent de l’or, de l’argent ou encore des doublons de pirates. Regardez bien ce que vous voulez en priorité afin d’économiser en conséquence. Par exemple, obtenir un nouveau slot pour un membre d’équipage durant les expéditions demande énormément de doublons de pirate.

L’atelier de fabrication

Durant la phase endgame de Lost Ark, vous allez remarquer que l’utilisation d’objets comme les potions et les grenades sont d’une importance capitale. L’atelier de fabrication de la forteresse vous permet, entre autres, de vous renflouer mais aussi de créer énormément de choses utiles pour votre forteresse, l’artisanat… Voici toutes les catégories :

Combat : Permet de fabriquer potions, bombes, grenades…, tout le nécessaire pour vos raids et autres activités avec du challenge.

Cuisine : Permet de cuisine des plats donnant des bonus durant une période limitée.

Structure : Permet de construire des éléments de décorations pour votre île grâce à l’onglet « placement » dont des structures donnant des bonus en les équipant au manoir.

Outils : Permet de fabriquer des outils pour la récolte de bois, minerais, poissons…

Spécial : Permet de fabriquer des objets spéciaux comme des cartes d’archéologue donnant accès à des donjons.

Ferme : Permet de fabriquer des coffres offrants différents objets.

Dans ce cas précis, la fabrication se fera selon vos besoins.

La Station d’expédition

La station d’expédition est l’onglet que vous devez le mieux gérer au niveau du temps et des ressources afin de gagner des récompenses sur la durée. Grâce à ça, il est possible d’envoyer un équipage accomplir des missions rapportant de grosses récompenses et notamment :

De l’EXP pour votre forteresse (une grosse quantité)

Des doublons de pirate

Des sceaux de raids, d’aventurier ou de victoire

Des pierres de providence

Différents items uniques

Vérifiez l’adaptabilité et le type de mer

Après avoir vérifié le temps et le coût en énergie que met une expédition, faites en sorte que l’adaptabilité soit assez élevée étant donné que plus elle est grande et plus les récompenses seront nombreuses. Afin d’avoir le meilleur taux, il vous suffit de cliquer sur la formation automatique. Celui-ci augment selon les caractéristiques de votre équipage (section « Informations sur la mission »). S’il est trop bas, le gain en doublons de pirate est en plus dérisoire par rapport à ce que vous dépensez.

En progressant, vous gagnerez des recettes pour fabriquer de nouveaux bateaux. Une fois que vous en posséderez plusieurs, vous pourrez choisir celui qui convient le mieux selon le type de mer auquel votre équipage fera face, et ainsi réduire le temps drastiquement le temps de complétion.

Faites les missions spéciales pour gagner du temps sur vos obligations quotidiennes

En plus des expéditions, vous débloquez rapidement les missions spéciales. Ces dernières vous permettent d’envoyer votre équipage effectuer des activités déjà complétées (comme un raid de gardien ou un donjon du chaos) afin de ne pas les faire vous-même. Attention toutefois, car les conditions que l’on vient d’évoquer reste les mêmes (doublons de pirate, adaptabilité…).

Les marchands de la forteresse

La forteresse contient quelques PNJ assez utiles qui vous permettent d’obtenir des objets précieux. Voici ceux que vous pouvez rencontrer ainsi que leurs fonctions.

Les marchands itinérants

L’une des raisons pour laquelle il est intéressant de passer dans votre forteresse au moins une fois par jour est de rencontrer les marchands itinérants qui proposent des items parfois rares. On vous conseille d’ailleurs de privilégier les membres d’équipage à recruter. Ils demandent des sceaux de raid en matière de monnaie.

Les PNJ pour les échanges

Non loin du marchant itinérant, il existe trois PNJ qui vous permettent d’acquérir différents items et même d’échanger des sceaux :

Jennifer : Elle échange des recettes de fabrication pour la cuisine ou les outils d’artisanats en échange de sceaux d’aventurier

Monet : Outre quelques autres item, Monet est surtout utile pour échanger vos sceaux. Vous pouvez ainsi acquérir des sceaux de raid contre des sceaux de victoire, des sceaux de raid contre des sceaux d’aventurier ect.

Rondo : Comme pour les échanges de sceaux, Rondo s’occupe d’échanger des ressources d’artisanat. Par exemple du minerai de fer lourd contre du minerai de fer.

La forteresse cache d’autres secrets que nous mettrons à jour ultérieurement (comme le terrain d’entrainement ou le transfert de connaissances). Pour plus de soluces sur Lost Ark, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. On vous explique aussi tout ce qu’il faut savoir sur les gravures de Lost Ark.