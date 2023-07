The Crew Motorfest : Détails des éditions (prix, précommande, contenu…)

Attendu pour la mi-septembre, The Crew Motorfest proposera différentes éditions. Production Ubisoft, on s’attendait à revoir les habituelles Gold et Ultimate Edition, en plus de la classique qui n’apporte rien de vraiment important. Pas d’édition collector ou de vrais bonus physiques, il faut se contenter de quelques bonus numérique. Si vous hésitez entre les différentes éditions, voici un guide complet pour connaître leur contenu et leur prix.

Comparaison des éditions The Crew Motorfest

Pour commencer, voici les trois éditions disponibles, et les différences entre chacune. L’accès anticipé est donc réservé aux deux éditions plus chères, tandis que le Season Pass pour avoir des véhicules en plus est bien présent chez ces dernières. Seule l’Ultimate profite d’un pack de contenus numériques en plus.

Standard Edition (à partir 69.99€)

Sans grande surprise, l’édition standard n’offre rien de fou : juste une version physique ou numérique selon votre choix. Notez tout de même que si vous précommandez le titre, vous aurez droit à quelques bonus, à savoir un Liberty Walk Pack, regroupant :

La Toyota GR Supra Liberty Walk Edition

Une tenue

Des éclairages

Des Pneus

Le visuel de ce bonus de précommande est disponible plus bas. Notez que les versions ancienne génération (PS4/Xbox One) sont vendues à 69.99€ tandis que la nouvelle génération est listée à 79.99€.

Edition limitée

Amazon propose de son côté une édition limitée : même tarif que pour la standard chez les revendeurs habituels, sauf qu’il est possible de récupérer un pack Fitted Jungle exclusif en bonus numérique. On y retrouve l’un des contenus additionnels de l’ultimate, à savoir la Porsche 718 Spyder, une tenue, des lumières et des jantes.

Steelbook exclusivité Micromania

En exclusivité, Micromania propose un bonus intéressant (le seul qui a un intérêt si vous êtes un collectionneur) : un steelbook avec la présence de la Lamborghini Revuelto dessus. Un petit plus intéressant qui pourrait vous faire basculer chez le revendeur si vous prenez l’édition standard.

Gold Edition (99.99€)

La Gold Edition regroupe :

Le jeu de base (et ses bonus de précommande en cas d’achat anticipé)

3 jours d’accès anticipé

Le Pass Année 1 qui regroupe 25 voitures, dont 3 au lancement Chevrolet Chevelle SS (1970) Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody (2023) BMW M4 Competition Coupe (2021)



Ultimate Edition (119.99€)

Le jeu de base (et ses bonus de précommande en cas d’achat anticipé)

3 jours d’accès anticipé

Le Pass Année 1 qui regroupe 25 voitures, dont 3 au lancement (voir édition gold)

Le Pack Fitted Ultimate regroupant : Honda Civic Type R (2021) Porsche 718 Spyder (2021) Des tennues Des jantes et éclairages



Bonus de précommande

On vous l’a évoqué plus haut mais voici un visuel du bonus de précommande, disponible pour une réservation anticipée du jeu avant sa sortie, peu importe l’édition. Le Liberty Walk Pack regroupe la Toyota GR Supra (2021) et quelques bonus.

Date de sortie The Crew Motorfest

Rappelons que The Crew Motorfest a déjà une date de sortie : le titre sera disponible le 14 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le 11 si vous avez donc pris l’édition gold ou ultimate.