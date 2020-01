Il y a 15 jours, les défis d’Ultime Effort se sont étoffés par l’ajout des défis « Barbote vs Méandre » et « Octuple vs Scratch » dans Fortnite Battle Royale. Cette semaine, la suite des défis de cette fin de la saison 1 est disponible sous le nom de Mission « Camaïeu vs Allure ».

En effet, 10 nouveaux défis sont disponibles avec à la clé 52 000 points d’EXP par défi réussi soit un total de 520 000 EXP pour les 10 défis proposés. Cette semaine, Camaïeu, le personnage rose et stylé s’oppose à Allure, son alter ego verte. A la clé, une fois 9 défis sur 10 réussis : un nouveau skin or en guise de variante à Camaïeu.

Sachez qu’au préalable pour pouvoir débloquer le nouveau skin, il vous faudra atteindre le niveau 80 du passe de combat.

La liste de la semaine 4 des défis d’Ultime Effort

Certains défis sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis de cette nouvelle semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Attraper un objet avec une canne à pêche à plusieurs endroits signalés par un panneau Pêche interdite (3). Manger une pomme, un champignon et un champignon au bleuvage (3). Fouiller un coffre rare ou un lama de ravitaillement (5). Réussir des éliminations à des lieux-dits différents (5). Attraper un poisson au Lac des canoës, à Lazy Lake et à l’Etang poissonneux (3). Visiter un fauteuil inclinable isolé, une station de radio et un cinéma en plein air (3). Réussir une élimination avec un fusil d’assaut, un fusil à pompe et un fusil de sniper (3). Détruire un télescope, une télévision et un poteau téléphonique (3). Trouver le nain de jardin caché entre un circuit de course, un carré de choux et un panneau Farm (1). Danser au sommet du Mont H7, du Mont F8 et du Mont Kay (3).

Pour rappel, seuls les 3 premiers défis sont disponibles dès le lancement de la mission. Vous pourrez accéder aux suivants un par un à chaque fois que vous réussirez un défi. Pour rappel, terminer 9 des 10 défis proposés vous permet de débloquer une variante du skin de base, cette semaine une variante couleur or du skin Camaïeu.

Nous vous recommandons de suivre nos guides pour les défis concernant les lieux-dits ou les lieux notables. Une carte est également présente en fin d’article pour les lieux les plus importants. Ces défis peuvent être pour la plupart réalisés en mode Foire d’Empoigne pour gagner en rapidité.

Attraper un objet avec une canne à pêche à plusieurs endroits signalés par un panneau Pêche interdite (3)

Les panneaux Pêche interdite, tout comme les panneaux Baignade interdite sont présents à quelques points sur la carte. Pas de panique, nous vous avons répertorié leur position préférentielle sur la carte en fin d’article. Mais sachez que au moins 3 se trouvent dans la zone de Slurpy Swamp, au Sud-Ouest de la carte, au bord des ruisseaux entourant le bâtiment.

Il vous faudra vous servir des cannes à pêche mises à disposition non loin pour attraper soit un poisson, soit une arme, soit une boîte de conserve rouillée, grâce aux cercles de pêche proches de ces panneaux, et ce à 3 reprises en une ou plusieurs parties pour valider le défi.

Manger une pomme, un champignon et un champignon au bleuvage (3)

Les pommes et les champignons sont bien connus des joueurs de Fortnite, permettant de restaurer des PV ou du bouclier. Cette semaine, il vous est demandé de manger un exemplaire de chacun de ces aliments pour réussir le défi :

Les pommes se trouvent principalement dans le Verger , au Nord de Frenzy Farm.

, au Nord de Les champignons peuvent se trouver dans la forêt de Weeping Woods (en bleu foncé sur la carte).

(en bleu foncé sur la carte). Les champignons au bleuvage se trouvent dans la zone marécageuse de Slurpy Swamp (en bleu clair sur la carte).

Leurs positions sont notées sur notre carte en fin d’article.

Fouiller un coffre rare ou un lama de ravitaillement (5)

Les coffres rares et les lamas connaissent une position aléatoire. Il est ainsi difficile de repérer leur position pour vous aider à les trouver. Les lamas ont été remarqués près des collines avoisinant les cours d’eau par exemple et les coffres rares se trouve sur une charrette à Frenzy Farm par exemple. Pas vraiment de conseils, il faut tomber dessus donc.

Détruire un télescope, une télévision et un poteau téléphonique (3)

Vous trouverez chacun de ces éléments dans les villes de la carte. S’il y a un poteau téléphonique, il y a surement une télévision pas loin dans une maison. Montez sur les terrasses avoisinantes pour trouver un télescope non loin. Nous vous avons identifié des points précis sur la carte pour les retrouver facilement et dans des lieux peu espacés. Le lieu idéal étant au Nord de la carte à l’Ouest de Craggy Cliffs. En effet, les 3 items s’y trouvent et sont assez rapprochés :

Le télescope est sur la petite île au Nord de la carte, dans un buisson (vous en trouverez ailleurs dans la carte).

Le poteau téléphonique se trouve en haut d’une colline au Sud de cette position.

La télévision se trouve dans une maison proche du poteau téléphonique.

Leur position vous est représentée sur la carte en fin d’article. Vous pouvez néanmoins réaliser ce défi en une ou plusieurs parties si vous décidez de ne pas suivre ce chemin proposé.

Trouver le nain de jardin caché entre un circuit de course, un carré de choux et un panneau Farm (1)

Dorénavant, il vous est demandé de retrouver un nain de jardin caché sur la carte chaque semaine. A noter que celui-ci n’apparaîtra que lorsque le défi le concernant sera débloqué, en ayant donc réussi tous les défis précédents. Cette semaine, le nain se trouve sur les hauts d’une colline entre Frenzy Farm et la Radio Fortnite. Vous pouvez retrouver sa position exacte sur notre carte en fin d’article.

Vous pouvez aussi visualiser l’endroit dans le jeu au niveau du marqueur sur l’image ci-dessus.

Danser au sommet du Mont H7, du Mont F8 et du Mont Kay (3)

Les monts se trouvent au Sud-Est de la carte. Leur nom est différent en fonction de leur localisation sur la « grille » de la carte, tel une partie de « Touché-Coulé ». Vous trouverez leur position sur notre carte. Il vous suffira de monter tout en haut de chacun de ses monts pour danser et valider le défi.

Un des chemins possibles : utilisez votre planeur pour arriver sur le Mont Kay (sur l’image ci-dessus), le plus haut, puis descendez vers l’Ouest vers le Mont F8 puis prenez les tyroliennes pour vous rapprocher du Mont H7 vers l’Est.

La carte récapitulative

Voici la carte récapitulative de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou endroits concernés par cette nouvelle semaine des défis d’Ultime Effort « Camaïeu vs Allure » :

Il semblerait que de nouveaux défis d’Ultime Effort seront disponibles prochainement à cause du rallongement (encore) de la Saison 1. Nous vous proposerons un guide pour vous aider très bientôt. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Fortnite ou retrouvez tous nos guides pour nos défis ci-dessous.