Les défis Ultime Effort ont démarré en trombe la semaine dernière avec les défis de la Mission « Panacée vs Toxine » dans Fortnite Battle Royale. Cette semaine, la suite des défis clôturant la saison 1 est disponible dès aujourd’hui au travers de la Mission « Barbote vs Méandre ».

En effet, 10 nouveaux défis sont disponibles avec à la clé 52 000 points d’EXP par défi réussi soit un total de 520 000 EXP pour les 10 défis proposés. Cette semaine, la rivalité entre Barbote, le personnage gluant bleu, et Méandre, son alter ego rouge méchant, est au cœur des enjeux. A la clé, une fois 9 défis sur 10 réussis : un nouveau skin violet en guise de variante à Barbote ainsi qu’une variante de la pioche Masse visqueuse.

Sachez qu’au préalable pour pouvoir débloquer le nouveau skin, il vous faudra atteindre le niveau 50. Chose qui devrait déjà être faite vu le nombre d’EXP à gagner ces dernières semaines.

La liste de la semaine 2 des défis d’Ultime Effort

Certains défis sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis de cette nouvelle semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Gagner des médailles de collecteur en or en fouillant des coffres, des lamas ou des ravitaillements (3). Devenir Spécialiste des fusils d’assaut dans plusieurs parties (3). Atterrir à un lieu-dit dans plusieurs parties (3). Infliger des dégâts à un adversaire avec un piège placé (1). Détruire des barils de bleuvage, des camions de bleuvage ou des silos de bleuvage (10). Nager sur 50 m en moins de 5 s (1). Visiter Lazy Lake et Slurpy Swamps en une seule partie en étant à bord d’un canot motorisé (1). Réussir des éliminations à Risky Reels, au Fort Lacrêpe ou à Hydro 16 (5). Trouver le nain de jardin caché entre la scierie Logjam, une cabane en bois et un arbre avec des sceaux (1). Attraper un poisson avec une canne à pêche, un fusil à harpon et une arme explosive (1).

Pour rappel, seuls les 3 premiers défis sont disponibles dès le début. Vous pourrez accéder aux suivants un par un à chaque fois que vous réussirez un défi. A présent, terminer 9 des 10 défis proposés vous permet de débloquer une variante du skin de base, cette semaine une variante violette du skin Barbote.

Nous vous recommandons de suivre nos guides pour les défis concernant les lieux-dits ou les lieux notables. Une carte est également présente en fin d’article pour les lieux les plus importants. Ces défis peuvent être pour la plupart réalisés en mode Foire d’Empoigne pour gagner en rapidité.

Gagner des médailles de collecteur en or en fouillant des coffres, des lamas ou des ravitaillements (3)

Les médailles sont une nouveauté du chapitre 2 de Fortnite. Grâce à celles-ci, le jeu vous récompense pour des exploits précis comme réaliser plusieurs éliminations dans la même partie ou assister ses coéquipiers pour des éliminations par exemple. L’une d’entre elle vous demande de fouiller des coffres ou des lamas ou des ravitaillements.

Les médailles possèdent 3 niveaux : de base, améliorée et maximisée. Les médailles en or, ou maximisées, s’obtiennent en ouvrant un grand nombre de ces objets (coffres, lamas ou ravitaillements).

Pour cela, rendez-vous en Foire d’Empoigne, et ouvrez 12 coffres, lamas ou ravitaillements dans la même partie. Ce n’est pas chose aisée, d’autant plus qu’il faudra réitérer l’exploit dans 3 parties différentes pour valider le défi.

Par exemple, vous trouverez plusieurs coffres notamment au niveau du Fort LaCrêpe, au Nord-Ouest de la carte. Vous pourrez en trouver pas loin de 6 dans le bâtiment peu fréquenté. Descendez ensuite vers Sweaty Sands et fouillez tous les bâtiments pour obtenir facilement votre médaille d’or. Réitérez l’expérience 3 fois pour valider le défi.

Devenir spécialiste des fusils d’assaut dans plusieurs parties (3)

Devenir spécialiste d’une arme est désormais chose commune dans les défis de ce nouveau chapitre. Tout d’abord, munissez vous d’un fusil d’assaut (logique), que vous trouverez par terre ou dans des coffres, lamas ou ravitaillements.

Puis, utilisez-le pour infliger des dégâts à vos adversaires car devenir Spécialiste des fusils d’assaut nécessitera d’infliger 250 dégâts à vos adversaires dans une même partie. Réitérez l’exploit dans 3 parties différentes pour valider le défi.

Infliger des dégâts à un adversaire avec un piège placé (1)

Les pièges sont présents dans Fortnite depuis plusieurs saisons. Ceux-ci vous permettent d’éliminer un adversaire imprudent qui n’aurait pas regardé autour de lui avant de s’engager dans un lieu. Les piques du piège l’éliminent instantanément. Mais pour ce défi, aucune notion de quantité de dégâts. Il vous faudra seulement en infliger à vos adversaires une seule fois pour valider le défi.

Un conseil, planquez votre piège sur un plafond à l’entrée d’une pièce d’une maison avant de refermer la porte. Vous pouvez aussi le cacher contre un mur à l’angle d’une maison en espérant qu’un adversaire rasera de près le mur.

Détruire des barils de bleuvage, des camions de bleuvage ou des silos de bleuvage (10)

Le bleuvage est une substance bleue qui vous donne du bouclier afin d’encaisser plus de balles de la part de vos ennemis. Ici, il vous sera demandé de détruire 10 objets vous en procurant, à savoir les barils (10 points de bouclier), les camions (100 points généralement), ou les silos (25 points). Pas d’inquiétude, vous en trouverez en quantité suffisante à Slurpy Swamp, l’usine de fabrication de ce liquide.

Atterrissez là-bas et faites le vide. Vous trouverez également des camions un peu partout sur les routes de la carte.

Visiter Lazy Lake et Slurpy Swamp en une seule partie en étant à bord d’un canot motorisé (1)

Ce défi sera plutôt simple à réaliser car les deux lieux sont assez proches. Nous vous avons concocté un chemin rapide sur notre carte en fin d’article.

Saisissez-vous d’un canot motorisé par exemple à l’emplacement situé à Lazy Lake sur notre capture ci-dessus. Validez ainsi la position Lazy Lake. Suivez le cours d’eau jusqu’à la cascade et prenez à droite sur le lac. Passez à travers le barrage d’Hydro 16 puis suivez les marécages jusqu’à valider la position Slurpy Swamp.

Trouver le nain de jardin caché entre la Scierie Logjam, une cabane en bois et un arbre avec des sceaux (1)

Les défis d’Ultime Effort vous demandent maintenant de retrouver des nains de jardin égarés sur la carte. Vous trouverez la position exacte de celui-ci de cette mission sur notre carte récapitulative juste après. Sachez tout de même qu’il se cache dans les marécages à l’Ouest de Slurpy Swamp.

Attention toutefois, le nain n’apparaitra que lorsque le défi sera débloqué (c’est à dire après avoir effectué un grand nombre de défis précédents).

La carte récapitulative

Voici la carte récapitulative de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou endroits concernés par cette nouvelle semaine des défis d’Ultime Effort « Barbote vs Méandre » :

Cette semaine, une autre fournée de défis d’Ultime Effort ont été disponibles sous le nom « Octuple vs Scratch » mettant à l’honneur les variantes noires et blanches afin d’en débloquer une nouvelle. Suivez notre guide pour les réussir le plus vite possible. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Fortnite ou retrouvez tous nos guides pour nos défis ci-dessous.