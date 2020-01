Les défis Ultime Effort sont déjà lancés avec deux missions, « Panacée vs Toxine » et « Barbote vs Méandre », disponibles depuis quelques jours dans Fortnite Battle Royale. Cette semaine, la suite des défis de cette fin de la saison 1 est disponible sous le nom de Mission « Octuple vs Scratch ».

En effet, 10 nouveaux défis sont disponibles avec à la clé 52 000 points d’EXP par défi réussi soit un total de 520 000 EXP pour les 10 défis proposés. Cette semaine, Octuple, le personnage tout noir en référence au jeu de billard s’oppose à Scratch, son alter ego blanc. A la clé, une fois 9 défis sur 10 réussis : un nouveau skin couleur or en guise de variante à Octuple, mais aussi un nouveau sac à dos, un nouveau planeur et un nouvel outil de collecte assortis.

Sachez qu’au préalable pour pouvoir débloquer le nouveau skin, il vous faudra atteindre le niveau 60, chose que vous devriez avoir atteinte vu l’avancée de la saison en cours. A noter qu’Epic Games ont avoué eux-mêmes que ces défis ont été publiés par erreur, alors qu’ils n’auraient dû arriver que le 23 janvier.

La liste de la semaine 3 des défis d’Ultime Effort

Certains défis sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis de cette nouvelle semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Obtenir des médailles de combat en bronze en réussissant des éliminations dans une partie (3). Sonner à la porte d’une maison dans laquelle se trouve un adversaire dans plusieurs parties (5). Danser aux Locations arc-en-ciel, au Bus de plage et au Lac des canoës (3). Nager à côté de plusieurs panneaux Baignade interdite (2). Infliger des dégâts à un adversaire avec un Fusil à harpon (75). Gagner des PV ou du bouclier dans un buisson (1). Trouver le nain de jardin caché entre le Beau panorama, une cabane en bois et une grande maison (1). Rebondir sur des objets rebondissants dans plusieurs parties (3). Visiter des camps de base montagnards (3). Parcourir 100m en dansant (100).

Pour rappel, seuls les 3 premiers défis sont disponibles d’emblée. Vous pourrez accéder aux suivants un par un à chaque fois que vous réussirez un défi. A présent, terminer 9 des 10 défis proposés vous permet de débloquer une variante du skin de base, cette semaine une variante couleur or du skin Octuple ainsi que son arsenal assorti.

Nous vous recommandons de suivre nos guides pour les défis concernant les lieux-dits ou les lieux notables. Une carte est également présente en fin d’article pour les lieux les plus importants. Ces défis peuvent être pour la plupart réalisés en mode Foire d’Empoigne pour gagner en rapidité.

Obtenir des médailles de combat en bronze en réussissant des éliminations dans une partie (3)

Les médailles sont encore à l’honneur cette semaine. Cette fois, il vous sera demandé d’éliminer des adversaires pour récolter des médailles de bronze. Une élimination en mode normal ou 2 en mode Foire d’Empoigne vous feront gagner ces médailles facilement obtenues.

Réitérez l’exploit dans 3 parties différentes pour valider le défi et gagner l’EXP associée.

Sonner à la porte d’une maison dans laquelle se trouve un adversaire dans plusieurs parties (5)

Les sonnettes sont un rajout récent dans le gameplay de Fortnite. La grande majorité des maisons en sont équipées et pour réussir ce défi un peu complexe, il vous faudra soit avoir de la chance pour qu’un ennemi se trouve là où vous sonnez, soit que vous ayez suivi ce dit ennemi pour déclencher la sonnette une fois qu’il sera rentré dans les lieux.

Vous pouvez aussi sonner aux hasard aux maisons avoisinantes. Pleasant Park, Salty Springs et Holly Hedges possèdent de nombreuses sonnettes pour vous aider. Bonne chance, le faire une fois ne suffira pas. Il faudra répéter l’opération 1 fois dans 5 parties différentes.

Nager à côté de plusieurs panneaux Baignade interdite (2)

Les panneaux Baignade interdite sont présents un peu partout sur les plages de la carte. Même si leur présence ne vous empêche pas de vous baigner, c’est justement cela qu’il vous faudra faire pour valider le défi. A vous de trouver deux panneaux proches de votre position (et que nous avons matérialisé sur notre carte) afin de nager à proximité d’eux pour valider le défi.

Attention, marcher dans l’eau ne compte pas. Vous pouvez le faire en une ou plusieurs parties.

Gagner des PV ou du bouclier dans un buisson (1)

Ce défi sera aisément réalisable à partir du moment où les buissons sont légions sur la carte. En plus de vous conférer un pouvoir immunisant si vous passez dedans et que vous tombez après sans avoir sauté, les buissons vous permettent de vous cacher facilement pour recharger ou vous refaire une santé.

Pour réussir ce défi, équipez-vous d’une potion de bouclier ou de bandages et utilisez-les pour restaurer vos PV ou votre bouclier, tout en étant dans un buisson. Cela validera automatiquement le défi dès que vous aurez fini votre tambouille.

Trouver le nain de jardin caché entre le Beau panorama, une cabane en bois et une grande maison (1)

Depuis les derniers défis proposés, il vous est demandé de retrouver un nain de jardin caché sur la carte. Celui-ci n’apparaîtra que lorsque le défi le concernant sera débloqué, en ayant donc réussi tous les défis précédents. Cette semaine, le nain se trouve dans les herbes proches d’Holly Hedges et de Sweaty Sands. Vous pouvez retrouver sa position exacte sur notre carte en fin d’article.

Rebondir sur des objets rebondissants dans plusieurs parties (3)

Plusieurs types d’objets rebondissants sont présents sur la carte de Fortnite. Le simple fait de sauter sur eux vous fait rebondir pour repartir plus haut. Certains sont listés sur notre carte en fin d’article. Il vous suffira d’utiliser ces objets au moins 1 fois dans 3 parties différentes pour valider le défi. Ces objets sont par exemple :

des nénuphars (surtout dans les marécages de Slurpy Swamp)

(surtout dans les marécages de Slurpy Swamp) des pneus (trouvable dans les villes ou à la Compresserie)

(trouvable dans les villes ou à la Compresserie) des parasols (sur les plages de Sweaty Sands ou les terrasses de Lazy Lake par exemple)

Visiter des camps de base montagnards (3)

Trois camps de base sont cachés dans les montagnes du Sud de la carte en fonction de leur position sur la grille de la mini-map :

Camp de base F (sur les montagnes les plus à l’Est du massif)

Camp de base G (sous le Mont Kay)

Camp de base H (juste au Sud de Retail Row)

Rendez-visite aux 3 camps en une ou plusieurs parties pour valider le défi. Leurs positions exactes ont été marquées sur notre carte en fin d’article.

Parcourir 100m en dansant (100)

Il vous faudra utiliser une émote pour réussir ce défi. Certaines émotes sont transitoires et permettent de vous déplacer en les utilisant. Une petite astuce rapidement, l’émote Tralala obtenue le chapitre précédent est une émotion infinie. Utilisez-là pour réussir le défi en quelques secondes. Attention tout de même aux ennemis alentours tant vous serez vulnérables.

La carte récapitulative

Voici la carte récapitulative de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou endroits concernés par cette nouvelle semaine des défis d’Ultime Effort « Octuple vs Scratch » :

La semaine prochaine, les derniers défis d’Ultime Effort seront disponibles sous le nom « Camaïeu vs Allure » mettant à l’honneur les soins stylés avec à la clé une nouvelle variante. Suivez notre guide pour les réussir le plus vite possible. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Fortnite ou retrouvez tous nos guides pour nos défis ci-dessous.