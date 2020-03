Nous allons vous proposer une équipe entièrement composée de joueurs de Bundesliga sur FIFA 20 (après celle concernant la Ligue 1 , celle de Premier League ,celle de Serie A et celle de Liga), une équipe qui reste dans les prix de n’importe quel joueur et même débutant à FIFA Ultimate Team. N’hésitez pas à nous donner vos avis et retours concernant cette équipe, tout en sachant qu’il y a toujours plusieurs alternatives. A noter que les prix sont ceux sur PlayStation 4.

C’est parti !

Gardien : Timo Horn

Alternatives au poste de gardien : Jarstein, Baumann, Hradecky, Casteels, Trapp

Défenseur Gauche : Achraf Hakimi

Alternatives au poste de défenseur gauche : Schulz, Wendell, Max

Défenseur Droit : Lukas Klostermann

Alternatives au poste de défenseur droit : Odriozola, Da Costa

Premier Défenseur Central : Niklas Stark

Deuxième Défenseur Central : Ibrahima Konaté

Alternatives aux postes de défenseurs centraux : Tah, Akanji, Nastasic, Vogt, Toprak, Brooks

Premier Milieu : Emil Forsberg

Deuxième Milieu : Thomas Delaney

Troisième Milieu : Diadie Samassekou

Alternatives aux postes de milieux de terrain : Kampl, Tolisso, Demirbay, Sabitzer

Attaquant Gauche : Filip Kostic

Alternatives au poste d’attaquant gauche : Guerreiro, Bailey, Rashica

Attaquant Droit : Karim Bellarabi

Alternatives au poste d’attaquant droit : Hazard, Bebou, Skov

Buteur : Alassane Plea

Alternatives au poste de buteur : Alcacer, Kramaric, Werner, Volland

Voici donc une équipe de Bundesliga qui vous coûtera environ 12k, que ce soit sur PlayStation 4 ou Xbox One (même si les prix varient un petit peu selon les plateformes). A noter que cette équipe n’est formée que de joueurs Regular et qu’elle vous promet de belles heures de jeu.

Qu’en pensez-vous ?