Dans un article précédent, on vous donnait quelques idées pour obtenir pas mal de clochettes et rembourser ce bon vieux Tom Nook. Il existe également une autre méthode, qui consiste à chasser les tarentules pour les revendre à Méli et Mélo. En effet, chaque tarentule vaut 8 000 clochettes l’unité. En répétant plusieurs fois cette opération, vous pouvez donc rembourser plusieurs prêts auprès de Tom Nook. Voyons ensemble comment les trouver et les chasser sur les îles mystères.

Quelques prérequis avant de partir en chasse

Au moment où nous écrivons ce guide, nous sommes au mois d’avril, dernier mois d’apparition des tarentules. Profitez-en donc avant la fin du mois pour mettre cette technique en application. Ne partez pas en chasse avant 19 heures, car c’est l’heure de début d’apparition des tarentules ! Avant de partir sur une île mystère, il vous faudra vous munir du matériel nécessaire pour vous promener sur l’île : à savoir échelle, perche et filet au minimum. Nous vous conseillons de prendre au moins deux pelles et deux haches.

Ensuite, achetez votre ticket sur le Nook Stop et videz votre sac. Ne gardez que les instruments que nous avons cités. Il est aussi fortement recommandé d’avoir suffisamment agrandi vos poches au préalable afin de s’assurer d’apporter le plus de tarentules possible.

Comment attraper les tarentules ?

Une fois arrivé sur votre île mystère, assurez vous dans un premier temps qu’il y a bien des insectes sur cette île. Si c’est bien le cas, commencez alors à tout déraciner. Il ne doit plus rien rester : fleurs, cailloux, arbres, tout doit être retiré. Une fois que vos poches sont pleines, mettez vous dans un coin de l’île, et déposez tout. Vous pouvez aussi courir sur les fleurs pour éviter que les insectes viennent s’y loger. Répétez l’opération jusqu’à ce que l’île soit entièrement rasée.

Une fois qu’il ne reste plus rien sur l’île, certains insectes vont commencer à apparaître en boucle. Pour faire apparaître les tarentules, chassez les autres insectes de l’île en leur courant après ou en les capturant (comme les punaises d’eau qui ne partent pas par exemple). Une fois que les tarentules apparaissent, soyez patient. Armé de votre filet, avancez doucement vers la tarentule jusqu’à ce qu’elle lève les pattes et arrêtez-vous. Une fois que vous êtes suffisamment proche, attrapez-la.

Il se peut que votre filet casse pendant la chasse, mais ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours acheter un filet rudimentaire au dodo Rodrigue sur l’île, et l’améliorer grâce aux ressources trouvées sur place. Évitez de casser les cailloux tout de suite à l’aide d’un fruit, car vous pouvez d’abord récupérer les pépites de fer pour vous aider à crafter un filet sur place.

Attendre la venue de Djason

Enfin, nous vous conseillons d’attendre le passage de Djason sur votre île pour vendre vos tarentules et maximiser vos gains. C’est un personnage qui passe aléatoirement une fois par semaine sur votre île et c’est une astuce particulièrement importante pour gagner beaucoup plus de clochettes.

C’est simple, sachez qu’il reprendra vos insectes 1,5 fois plus cher que Méli et Mélo, donc l’attente peut valoir le coup. Si jamais vous avez capturé tout un tas de tarentules par exemple, entreposez-les ou mettez-les de côté et ne les revendez uniquement que quand Djason est là. Par ailleurs, vous pouvez toujours demander à d’autres joueurs sur notre Discord si Djason n’est pas chez eux.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Animal Crossing New Horizons. Vous y trouverez différents conseils et astuces, notamment un guide sur les insectes.