Ce 23 novembre marque la troisième et dernière partie de l’événement saisonnier Astres évanouis de Genshin Impact. Après la seconde étape, Astres chimériques, et ses récupérations de débris de météorite, il est temps de clôturer les festivités avec une dernière série de quêtes et d’objectifs.

Ce que les cieux cachent, l’eau révèle

Avant de pouvoir débuter Astres prédestinés, il sera nécessaire de lancer et de terminer la quête appelée Ce que les cieux cachent, l’eau révèle. Pour débloquer et lancer cette quête, il vous suffit de vous rendre dans votre journal de quête ou d’aller voir directement Mona. Elle se situe toujours proche du point de téléportation à l’est de Ventlevé.

Cette quête est encore une fois relativement couloir avec une série d’objectifs simples :

Rendez-vous au Village de Qingje et parlez au Millelithe

Débarrassez-vous des météorites dans les champs et retournez voir Jinglun

Examinez les victimes et parlez aux personnes indiquées (deux sont situées juste à côté, la dernière personne est de l’autre côté du village)

Le troisième vous demandera de lui ramener un plat de Délices Rustiques de Qingce

Retournez-voir Mona à l’habituel point de rendez-vous pour lui raconter vos dernières trouvailles

Rendez-vous à l’endroit où la météorite s’est écrasée, proche de la Côte du Faucon, pour terminer la quête

Comment obtenir de l’Essence Astrale ?

Une fois la quête Ce que les cieux cachent, l’eau révèle terminée, vous pourrez désormais réaliser de nouvelles choses, que ce soit les habituelles quêtes météorites ou terminer le défi de l’Astre Déchu.

Défi Astre Déchu

Pour lancer le Défi Astre Déchu, rendez-vous au point d’impact de la météorite. Là-bas, vous pouvez interagir avec la météorite pour lancer le mini-event. Ce défi peut être réalisé en Solo ou en Coopération en lançant le multijoueur. A noter qu’il est plus facile de le faire avec d’autres joueurs.

En effet, il faut vaincre des ennemis pour absorber de l’énergie pour aller la libérer dans une des zones bleues. Mais attention, le processus prend 5 secondes pendant lesquelles vous ne pouvez pas bouger. Et si un adversaire vous touche pendant cette période, le transfert est annulé et l’énergie est perdue. En multijoueur, les autres pourront plus facilement vous couvrir, alors qu’en solo, il faudra vérifier être tranquille avant de lancer le transfert.

La jauge qui indique l’énergie emmagasinée sur vous se situe en bas de l’écran, juste à gauche des icônes de vos attaques. Pas besoin que la jauge soit pleine pour un transfert, elle devient bleue quand vous pouvez en faire un. La commande pour le transfert s’affiche sous la jauge. Sur une manette PS4 ou PS5, par exemple, il faut utiliser le combo L1+Carré. Sur PC, il suffit de presser la touche T.

Chaque fois que vous terminez le défi, cela vous permet de récupérer (contre 40 résines) :

200 points d’EXP d’aventure

40 points d’EXP d’affinité

De l’Essence Astrale (le nombre dépend du niveau de votre monde, un monde niv. 5 rapporte 44 essences et un monde niv. 6 en rapporte 50)

Combien de fois faut-il faire le défi ?

Il faut réussir ce défi six fois pour obtenir 1500 points d’expérience du Pass de bataille. Et l’une des conditions pour obtenir la Fischl offerte lors de l’évènement est de faire ce défi sept fois.

Quêtes météorites des Astres Prédestinés

Comme toujours, cette nouvelle partie s’accompagne de quêtes à réaliser. Trois, à retrouver dans le menu de l’événement, qui feront toutes gagner :

20 x Essence Astrale

40 x Primo-gemme

25 000 moras

Des opportunités limitées

Pour lancer celle-ci, parlez à Ivanovich, qui est au Port de Liyue. Après une petite discussion avec le marchand (où les réponses n’influeront que sur votre relation), il vous demandera d’aller cueillir des plantes près des météores.

Une perte mystérieuse

Rendez-vous à la Cité de Mondstadt pour parler à Victor. Il se situe dans la Cathédrale. Il vous demandera de récupérer une boîte. Pour cela, rendez-vous au point indiqué et utilisez votre vue élémentaire. Vous trouverez un indice pas très loin du point de téléportation puis rendez-vous aux blobs, tuez-les, récupérez la boîte et retournez voir Victor.

Une lettre difficile à envoyer

Pour lancer cette quête, vous devez parler à Jiayi, le soldat Millelithe qui se situe au Port de Liyue. Celui-ci vous demandera d’aller aux abords du Village de Qinjce pour éliminer des monstres. Rendez-vous au point indiqué et faites votre job, puis remettez la lettre à la Petite Liu.

Néanmoins, celle-ci n’est pas là. En parlant à Yundan, la vieille dame, elle vous expliquera où se situe la fillette. La Petite Liu se situe un peu plus en hauteur. Remettez-lui la lette puis rentrez au port de Liyue pour faire votre rapport et boucler la quête.

Si vous souhaitez d’autres conseils sur le jeu, vous pouvez consulter notre soluce complète de Genshin Impact. On vous propose des guides des personnages ou encore l’emplacement exact des anémoculus et géoculus.