GTA Vice City pourrait débarquer dans le PS Now selon certaines publicités

Lorsque GTA: The Trilogy est sorti, GTA San Andreas est arrivé dans le même temps sur le Xbox Game Pass, tandis que GTA III a pris la direction du PlayStation Now quelques semaines plus tard. Dans cette histoire, GTA Vice City apparaissait comme le grand oublié, mais il semblerait que le titre arrive lui aussi dans le service de PlayStation si l’on en croit quelques publicités anglaises et portugaises.

Une fuite qui semble être réelle

C’est via Twitter que certains ont pu relayer ces publicités (reprises ensuite par VGC), qui affichent clairement la présence de GTA Vice City dans le PlayStation Now. On y voit également une mention qui indique que le jeu serait disponible jusqu’au 2 mai 2022.

Pour le moment, rien n’est confirmé, et il faudra probablement attendre une déclaration de la part de Sony dans les jours à venir, lors de l’annonce des jeux de février pour le PS Now. On ne sait pas non plus si cette arrivée du jeu serait exclusive au service, ou s’il pourrait aussi débarquer sur le Game Pass. On prendra donc ce leak avec des pincettes pour le moment.