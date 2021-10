Le remaster de GTA III arrive sur le PS Now le 7 décembre, et celui de GTA San Andreas sur le Xbox Game Pass

Rockstar a enfin précisé quand arriverait GTA The Trilogy, et ce n’est maintenant qu’une question de jours avant que l’on puisse retrouver les trois opus cultes sur les dernières consoles. Si les trois titres vous intéressent, vous pourrez alors payer le prix fort pour obtenir la compilation complète, mais si vous souhaitez seulement GTA III ou San Andreas, il y aura un autre moyen.

Plutôt Xbox ou PlayStation ici ?

Les versions remasterisée de ces deux jeux arriveront en effet dans les catalogues du PS Now et du Xbox Game Pass. Mais chacun a choisi son camp, puisque le PS Now aura droit à GTA III, tandis que le Xbox Game Pass accueillera la nouvelle version de GTA San Andreas. Quant à Vice City, il semble être le grand oublié dans cette histoire…

Au moins, les deux jeux arriveront à la même date sur ces services, à savoir le 7 décembre prochain, date de sortie des éditions physiques de la compilation.