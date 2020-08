Greedfall s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde

Greedfall, le RPG français développé par Spiders et édité par Focus Home interactive peut sortir le champagne grâce à une bonne nouvelle concernant les ventes dévoilée aujourd’hui.

GreedFall has sold over one million copies worldwide. Teer Fradee has been welcoming a lot of new Renaigse!

Thank you so much for making the journey this incredible 💖 pic.twitter.com/OXT1ZQ3YlF

— GreedFall (@greedfall) August 5, 2020