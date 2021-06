GreedFall: Gold Edition sortira sur PS5 et Xbox Series le 30 juin avec le nouveau DLC

L’année dernière, on a pu apprendre que GreedFall allait avoir droit à une version next-gen, qui s’accompagnerait d’un contenu inédit en plus. Spiders et Focus Home Interactive prennent enfin la parole pour nous en dire plus à ce sujet, avec une date de sortie et quelques précisions.

Une aventure inédite à découvrir

GreedFall: Gold Edition sera donc lancé sur PS5 et Xbox Series dès le 30 juin prochain, donc tout bientôt. Ces versions disposeront de la 4K native, de temps de chargement réduits et d’autres améliorations, et les possesseurs des versions PS4 et Xbox One pourront mettre à niveau leur jeu gratuitement.

Cette version next-gen inclura aussi l’extension The De Verde Conspiracy si vous achetez directement le jeu sur PS5 et Xbox Series. Rassurez-vous, le DLC sera aussi disponible sur PC, PS4 et Xbox One le même jour. Cette nouvelle aventure nous emmènera dans les coins reculés de la région de Teer Fradee et comportera de nouvelles armes et ennemis à découvrir, tout en découvrant une vaste conspiration.

Si vous souhaitez en savoir plus sur GreedFall, on vous renvoie à notre test ainsi qu’à notre avis en vidéo.