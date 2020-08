PlayStation Now : Hitman 2, Greedfall, Dead Cells et d’autres débarquent en août

Début du mois oblige, Sony nous fait part des nouveaux titres ajoutés au PlayStation Now, le service de cloud gaming du constructeur nippon. Après une sélection de juillet menée par Hello Neighbor, Street Fighter V et Watch Dogs 2, c’est une fois encore une petite fournée de jeux qui vient garnir le catalogue.

Infiltration, RPG et roguelike au programme

On retrouvera en premier lieu Hitman 2, l’une des plus grosses références en matière d’infiltration. Les énièmes aventures de l’assassin chauve vous emmèneront dans des environnements où il existe de très nombreuses manières de mettre la main sur vos différentes cibles. Le jeu quittera cependant le catalogue le 1er février 2021.

Greedfall, le dernier titre en date développé par Spiders, continue de travailler le modèle auquel veut tendre le studio français, en proposant un univers très bien travaillé avec des mécaniques efficaces typiques des jeux RPG et une technique étonnante, mais qui a du mal à nous cacher sa répétitivité.

Enfin, Dead Cells, que l’on ne présente presque plus, constitue une immense réussite pour le paysage vidéoludique en matière de roguelike et de production indépendante 2D, en arborant une direction artistique en pixel art diablement léchée, et dont le goût de « reviens-y » reste encore dans la bouche d’une grande partie des joueurs qui ont pu s’y essayer depuis sa sortie en 2017. La petite pépite disparaîtra elle aussi de la plateforme de cloud gaming le 1er février 2021.

Voici tous les jeux qui arrivent aujourd’hui sur le PS Now en plus des trois autres titres cités précédemment :

WRC 8

AO Tennis 2

The Sinking City

Pure Farming 2018

Power Rangers : Battle for the Grid

Warhammer 40.000 : Inquisitor – Martyr

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir la sélection de septembre.