GreedFall : La version PS4 offerte avec le PS Plus n’est pas éligible à l’upgrade gratuite sur PS5

GreedFall célébrait hier son retour avec sa Gold Edition, qui permet alors au jeu d’avoir droit à des versions next-gen en plus d’une extension apportant une nouvelle aventure. Le titre avait été offert il y a quelques mois sur le PS Plus dans sa version PS4, et certains se demandaient si cette version pourrait aussi profiter de l’upgrade gratuite sur PS5. Ce ne sera malheureusement pas le cas.

Une histoire qui rappelle quelque chose

The free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version — GreedFall (@greedfall) June 29, 2021

C’est via le compte Twitter officiel du jeu que l’on apprend cela. Si vous possédez la version PS Plus du jeu, vous ne pourrez pas avoir droit à la mise à jour PS5 de GreedFall, qui apporte des meilleurs visuels, des performances améliorées et des temps de chargements réduits. En revanche, si vous avez acheté le jeu sur cette plateforme, la mise à niveau sera bien gratuite.

Cela rappelle évidemment la même situation avec Final Fantasy VII Remake, avec une version PS Plus qui ne pouvait être upgradée vers la version PS5 du jeu. Dommage pour celles et ceux qui voulaient tenter l’aventure sur PS5 via ce biais.

GreedFall: Gold Edition est disponible sur PS5 et Xbox Series depuis hier.