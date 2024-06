Greedfall 2: The Dying World – On y a joué, une suite au RPG encore plus ambitieuse ?

Lors d’un évènement organisé par Nacon, nous avons pu essayé une version en cours de développement pendant près de deux heures sur PC.

Retour au XVIIe siècle

Greedfall 2: The Dying World est présenté comme un RPG narratif qui nous plonge dans un univers historique et magique, influencé par l’Europe et l’Orient du XVIIe siècle. Dans le premier jeu, les joueurs incarnaient un diplomate sur l’île de Teer Fradee, fraîchement embrigadé par une des factions qui s’y était installée, alors qu’une maladie mortelle nommée la Malichor dévastait le continent. Les colons ont découvert que les autochtones de Teer Fradee étaient épargnés par la maladie, et la quête d’un remède devenait l’enjeu central.

Dans cette suite, les joueurs incarnent un natif de Teer Fradee, kidnappé et emmené sur le continent de Gacane. Votre objectif sera de retourner chez vous bien qu’il semble que d’autres machinations rythmeront votre aventure. Bien que l’histoire se déroule trois ans avant celle du premier jeu, Spiders précise qu’il s’agit non pas d’un prequel, mais d’une histoire parallèle. Il n’est pas nécessaire d’avoir joué au premier GreedFall pour saisir tous les enjeux de ce nouvel opus, mais les joueurs peuvent s’attendre à de nombreuses références et easter eggs.

Greedfall 2: The Dying World mise une nouvelle fois sur un socle narratif très riche offrant de nombreux compagnons à recruter dans le style de Dragon Age, et interagissant avec plus d’une centaine de PNJ. Etant donné que l’action n’aura plus uniquement lieu sur l’île de Teer Fradee, mais également dans le continent de Gacane, les environnements seront bien plus variés avec différents biomes, mais aussi une carte bien plus grande. Le jeu offre également une grande liberté dans la résolution des quêtes, permettant des approches variées telles que la diplomatie, la ruse, l’enquête, l’exploration, ou la violence.

Le système de combat a subi d’importantes modifications. Une critique majeure du premier GreedFall concernait l’impossibilité de contrôler ou de donner des ordres aux compagnons durant les combats. GreedFall 2 a considérablement amélioré ce point, non seulement en permettant le contrôle direct des compagnons, mais aussi en introduisant une pause tactique pour donner des ordres, chaque compagnon ayant son propre arbre de compétences et archétypes. Typiquement, nous avons un système très proche d’un Dragon Age: Origins.

Le choix de l’accès anticipé

L’accès anticipé est une méthode fréquemment utilisée par les studios de jeux indépendants pour recueillir des retours précieux et peaufiner leurs créations au fil du temps. De nombreux titres, tels que Hades, Dead Cells et Slay the Spire, ont largement bénéficié de ce processus. De plus en plus de projets ambitieux, comme Baldur’s Gate 3, empruntent également cette voie. GreedFall 2 prévoit d’utiliser les retours de la communauté pour affiner le jeu dans son ensemble, avec un accent particulier sur l’amélioration de son nouveau système de combat.

La bonne nouvelle est que cet accès anticipé ne révélera pas toutes les surprises, car il couvrira seulement environ 30% du jeu complet à son terme. Il est également annoncé que la durée de vie totale du jeu sera estimée entre 45 et 60 heures. Avec le lancement de l’accès anticipé prévu pour cet été, les joueurs auront accès à environ quinze heures de jeu. Les mises à jour ultérieures enrichiront le jeu de nouveaux contenus, incluant des compagnons, des zones à explorer, des talents et des équipements.

Premier contact avec GreedFall 2

Ce premier contact avec GreedFall 2 est assez particulier puisque nous avons pu prendre en main le jeu avant sa sortie en accès anticipé. Une expérience assez différente des previews habituels où l’on essaye un jeu peu avant sa sortie ou durant son accès anticipé. Toutefois, nous avons pu jauger le potentiel de cette suite qui est certain.

La création de l’avatar est nettement plus élaborée que dans le premier opus. Le processus débute par la sélection d’une orientation de départ (support, défensif, attaquant…), d’une arme, et d’un talent (artisanat, discrétion, diplomatie…), suivie de la distribution des points d’attributs. En tant que « Courte racine », votre personnage entreprend une initiation pour devenir l’un des sages de l’île, ce qui implique une communion profonde avec la nature à travers diverses épreuves. Accompagné de vos deux compagnons, Nilan et Shéda, vous explorez l’île et interagissez avec les colons récemment arrivés. A l’image du caractère différent de vos deux compagnons, vous pouvez choisir d’adopter une attitude hostile envers les colons et de résoudre les conflits par la force, ou opter pour une approche plus diplomatique.

Il reste encore beaucoup à découvrir sur les personnages et l’intrigue que le studio développe, mais GreedFall 2 conserve les atouts de son prédécesseur, notamment une direction artistique somptueuse et un univers distinctif. Le souci du détail pour immerger les joueurs dans un monde unique est palpable, comme en témoignent l’architecture et les costumes. Le moteur graphique maison du studio continue de faire des merveilles, avec des progrès notables au niveau des expressions faciales, bien que celles-ci restent en deçà des standards actuels (le rendu est bien entendu amené à évoluer).

Là où nous plaçons beaucoup d’espoirs, c’est dans son système de combat qui est effectivement le gros chantier de ce GreedFall 2. Pour résumer, on passe d’un système en temps réel très dynamique à un système d’affrontement plus stratégique et on est effectivement très proche d’un Dragon Age : Origins. Le placement et le rôle de chaque personnage ont un véritable rôle lors des joutes. On attend aussi de voir plus en détails le développement de notre avatar qui devrait être assez flexible. On comprend effectivement le choix de l’accès anticipé afin que les combats ne soient pas un poids pour cette suite. Ils pourront même devenir un avantage s’il parvient à dépasser le simple calque de ses modèles.

Spiders tenait quelque chose de prometteur avec GreedFall premier du nom et nous sommes ravis que le studio français tente l’aventure d’une suite pour offrir une évolution plus aboutie de son RPG narratif. Le choix de l’accès anticipé nous semble judicieux et après cette première prise en main, Greedfall 2: The Dying World semble clairement s’orienter dans la bonne direction. Le jeu renforce les éléments qui ont contribué à son succès initial et pallie ses faiblesses avec une refonte approfondie du système de combat.