Granblue Fantasy Versus Rising dévoile Nier et Grimnir

Granblue Fantasy Versus Rising : Nier, Grimnir mais pas 2B

Démarrons par le plus simple, la nouvelle bande-annonce dévoilée lors de la conférence. Elle était centrée sur le personnage Nier (c’est son nom, pas une collaboration avec la licence de Square Enix) qui avait été annoncée il y a un mois. On a donc pu découvrir son gameplay et pour ne pas en rester là, un autre combattant a été annoncé : Grimnir. Il s’agit du quatrième personnage inédit de Granblue Fantasy Versus Rising après Anila, Siegfried et donc Nier.

La conférence Granblue Fantasy Versus Rising de l’EVO 2023 avait pour but d’expliquer les différences entre cette version et la précédente en étant un gros point sur ce que l’on savait déjà et de nouveaux détails. Difficile de faire un résumé du coup, mais on peut au moins vous dire sur quels points Cy Games a particulièrement insisté. Il s’agit par exemple du nouveau mode entraînement beaucoup plus complet ou le lobby en ligne qui accueille des mini-jeux.

Nous pouvons aussi évoquer la refonte du online qui en plus d’ajouter le rollback et le crossplay changera le fonctionnement des parties classées en donnant non plus un rang à votre compte mais plutôt à chacun de vos personnages séparément. Pour récompenser les joueurs et les joueuses fidèles qui avaient joué au jeu précédent, il sera possible d’importer sa sauvegarde pour récupérer sa progression dans l’histoire, ses couleurs EX et les récompenses de Battle Pass et de tournois.

Et pour finir, on a eu un point sur les costumes alternatifs avec l’annonce du premier d’entre eux pour Gran. Mais ce n’est probablement pas fini pour Granblue Fantasy Versus Rising qui a promis plus d’informations ce week-end. Ce qui semble assez logique entre sa conférence de trois heures samedi matin lors du Granblue Fantasy EXTRA Fes 2023 mais aussi les finales du tournoi de l’EVO. Il a fortement été sous-entendu que l’on apprendrait notamment la date de sortie du jeu.

Granblue Fantasy Versus Rising arrivera cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.