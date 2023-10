Granblue Fantasy: Versus Rising : Une nouvelle bêta ouverte aura lieu du 9 au 12 novembre sur PC, PS4 et PS5

D’après les informations partagées par les développeurs, le contenu de cette bêta, qui pèsera aux alentours de 9 Go sur PC et consoles, sera particulièrement généreux. Elle nous donnera accès à un roster de 26 personnages, Anila inclus, ainsi qu’à plusieurs modes de jeu dont le multijoueur façon party game Grand Bruise Legends pouvant réunir jusqu’à 30 personnes dans une même partie.

Attention cependant, si vous voulez affronter de vrai(e)s joueurs/joueuses (et non pas des bots gérés par le titre), il faudra obligatoirement vous connecter entre le vendredi 10 novembre 3h du matin et le samedi 11 novembre 2h du matin et/ou entre le dimanche 12 novembre 8h et le lundi 13 novembre 8h.

Crossplay is coming to the second #GBVSR open beta!

And that's not all—get ready for playable Anila, lobby matches, training mode, and, of course, Grand Bruise Legends! Are you in?

👇 Check out the details here:https://t.co/48FPLNaoNX pic.twitter.com/epwvNdVt1P

— GBVS/Granblue Fantasy Versus (@gbvs_official) October 27, 2023