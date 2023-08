Granblue Fantasy Versus Rising arrivera le 30 novembre

Granblue Fantasy Versus Rising sortira bien cette année

Démarrons avec l’information la plus attendue, la date de sortie de Granblue Fantasy Versus Rising qui arrivera le 30 novembre sur PS4, PS5 et PC. Et vous pourrez précommander le jeu dès demain sur le PlayStation Store, que ce soit l’édition de base ou la deluxe. Et la page Steam devrait également bientôt arriver. Et la bande-annonce permet aussi de découvrir un (tout petit) peu de gameplay pour Grimnir qui avait été annoncé vendredi.

Pour vous aider à vous décider, sachez qu’une seconde bêta ouverte aura lieu cet automne. Et si la première vous avait frustré puisque vous ne pouviez pas jouer avec vos amis, cette fois-ci le but pour l’équipe sera de tester les lobbys, le crossplay et Grand Bruise Legends, les fameux mini-jeux style party-game.

La dernière information du jour concernant ce titre, c’est qu’il aura aussi droit à une Free Edition. Pas vraiment une démo, il s’agit d’une version gratuite du jeu contenant quatre personnages, la première partie du mode histoire et surtout la possibilité de jouer contre les personnes qui ont le jeu complet. Notez tout de même que certaines fonctions ne seront pas accessibles dans cette Free Edition.

