Gotham Knights : On fait le point sur ce qu’il faut savoir (Batman, ville de Gotham, Cour des Hiboux…)

Ca fait un moment que l’on a plus eu droit à un jeu Batman. Il faut dire que Batman Arkham Knight a placé la barre très haute et a conclu une série de la meilleure des façons, si bien qu’un épisode de plus aurait sans doute été de trop. Et c’est peut-être pour cette raison que Warner Bros Games a décidé de se passer de Batman pour préférer se concentrer sur ses protégés, à savoir la Bat-Family, qui est au cœur du prochain Gotham Knights. Le titre développé par la même équipe de Batman Arkham Origins est très attendu chez les fans de l’univers DC Comics, et on va voir ensemble tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Que raconte Gotham Knights ?

Pour commencer, revenons sur un point qui n’a pas l’air d’être connu de tous : Non, Gotham Knights n’est pas la suite de la série Arkham, même si son pitch peut le faire penser. Les développeurs ont bien précisé qu’il s’agissait d’un autre univers, donc d’une toute nouvelle histoire.

Vous l’avez sans doute compris, dans Gotham Knights, pas de Batman à contrôler puisque celui-ci est mort. On ignore encore pourquoi et comment, mais Bruce Wayne est bien décédé et a laissé les rênes de Gotham à ses apprentis qui sont :

Nightwing , alias Dick Grayson, le tout premier Robin devenu aujourd’hui un super-héros à part entière

, alias Dick Grayson, le tout premier Robin devenu aujourd’hui un super-héros à part entière Batgirl , aka Barbara Gordon, la fille du commissaire, qui reprend ici du service après sa rééducation

, aka Barbara Gordon, la fille du commissaire, qui reprend ici du service après sa rééducation Red Hood , ou Jason Todd, autrement dit le deuxième Robin revenu à la vie après avoir été tué par le Joker

, ou Jason Todd, autrement dit le deuxième Robin revenu à la vie après avoir été tué par le Joker Robin (ou Red Robin), qui est Tim Drake, et qui semble ici être le dernier Robin en date avant la mort de Batman.

Tout ce joyeux monde doit à nouveau s’unir suite à la dernière demande de Bruce, et ainsi affronter plusieurs vilains très connus de l’univers de Batman, qui profitent du chaos généré par la mort du Chevalier Noir pour mettre le chaos à Gotham. Mais la menace principale nous vient de la Cour des Hiboux, une organisation secrète qui contrôle Gotham dans l’ombre.

Qui sont les méchants de Gotham Knights ?

La Cour des Hiboux est apparue pour la toute première fois il y a maintenant dix ans, dans le comics du même nom imaginé par Scott Snyder et Greg Capullo. On y suivait Batman sur les traces d’un mystérieux assassin ressemblant à un hibou, qui traquait de son côté Bruce Wayne pour l’assassiner, jusqu’à ce que l’on découvre ce groupe mystérieux qui avait la main mise sur Gotham depuis des générations.

Ce choix pour Gotham Knights a donc du sens et est parfait pour un jeu Batman, puisque la Cour des Hiboux possède des soldats baptisés les Ergots qui peuvent facilement être déclinés pour servir à la fois de menu fretin et de boss pour le jeu, même si les grands combats de boss seront sans doute lié à des super-méchants comme Mr Freeze, que l’on a vu dans la première vidéo de gameplay, ou encore Le Pingouin.

On espère que cette organisation sera aussi bien représentée que dans le premier comics où elle est apparue, avec pourquoi pas des séquences d’hallucination qui étaient justement l’une des forces des précédents jeux Batman de Warner Bros Games.

Un gameplay inspiré par les Arkham

Et justement, côté gameplay, on retrouvera plus ou moins les bases du système de combat de la série Arkham, avec des contre-attaques à placer au bon moment, et des combos à ne pas briser afin de pouvoir enchaîner les finish-moves. Mais la particularité de Gotham Knights, c’est qu’on peut incarner 4 personnages différents. Chacun d’entre eux se bat différemment des autres, et ils auront accès à des gadgets et pouvoirs uniques.

Nightwing a un style de combat qui est très souple, puisqu’il utilise ses capacités d’acrobates pour faire des saltos un peu partout, tout en utilisant ses bâtons électriques pour assommer ses adversaires. C’est un peu la même chose avec Robin qui utilisera un long bâton détachable pour combattre, tandis que Batgirl pourra aussi se servir de bâtons façon nunchakus.

Finalement, le plus à part dans la bande, c’est Red Hood, qui utilisera ses armes à feu non-létales pour se battre aussi bien de loin comme de près. Il pourra aussi compter sur ses pouvoirs liés à sa résurrection via le Puits de Lazare, ce qui est assez inédit pour le personnage. Et puisque le jeu nous permet d’avoir parfois plusieurs personnages en combat en même temps, on pourra aussi effectuer des finish-moves en duo.

La plus grande ville de Gotham jamais créée

Le jeu reprendra aussi l’aspect infiltration avec des zones à nettoyer sans se faire prendre, et on pourra également compter sur tout un tas d’activités annexes à effectuer dans tout Gotham, qui sera la plus grande ville de Gotham jamais représentée dans un jeu, et qui sera donc plus grande que la map d’Arkham Knight.

Pour se déplacer à travers cette immense ville, plusieurs moyens de locomotions seront disponibles, comme la Bat-moto qui sera accessible pour les quatre personnages. On aura même droit à des séquences de courses poursuite avec cette dernière, qui nous font un peu penser à celles qu’on retrouve dans les récents jeux Spider-Man.

Chaque héros aura aussi sa propre façon de se mouvoir à travers la ville. Nightwing pourra par exemple utiliser un planeur motorisé pour gagner de la verticalité, tandis que Red Hood utilisera ses pouvoirs pour faire des super-sauts. Batgirl devrait être plus proche du style de Batman, avec sa cape et son grappin, et Robin utilise un système de téléportation.

On ne sait d’ailleurs pas trop comment on pourra changer de héros à la volée, mais il a été précisé que toutes les missions seraient jouables avec le personnage que l’on préfère, donc il y a de quoi faire niveau rejouabilité.

On retrouvera de nombreux skins, mais ils seront liés au système d’équipements, car oui, le jeu a un petit aspect RPG. On pourra équiper différentes pièces d’équipement sur chaque personnage pour modifier leur look mais aussi leurs caractéristiques. Il y aura donc un peu de loot lors des combats, et un système de niveau pour faire progresser nos héros.

Tout cela sera expliqué au sein du Beffroi, qui sert de base secrète pour nos quatre personnages. C’est là qu’on pourra se reposer entre deux missions, visionner la carte de Gotham pour voir quoi faire ensuite, ou encore assister à des petites conversations entre les membres du groupe, qui doivent faire face à la mort de Batman. Même si, entre nous, on doute qu’il soit vraiment mort.

Gotham Knights est-il un jeu service ?

Ou alors, on pourra aussi les effectuer en coop, car le jeu sera jouable jusqu’à deux personnes, a priori dans son intégralité. Cela veut donc dire que vous pourrez vous balader dans tout Gotham en compagnie de vos amis, et faire les missions ensemble.

Mais attention, ça ne veut pas dire qu’il faut tout de suite le comparer à un Marvel’s Avengers, car Gotham Knights n’est pas du tout un jeu service. Le jeu n’est pas amené à considérablement évoluer lors du temps, et ne recevra a priori pas d’événements spéciaux comme c’est le cas dans les jeux du genre. Et notez aussi qu’il n’y aura pas de coopération locale ni de crossplay, ce qui est plutôt dommage.

Quand sortira Gotham Knights ?

Gotham Knights sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 25 octobre prochain. Et oui, pas de versions PS4 et Xbox One comme c’était prévu au départ, car les développeurs ont voulu tirer parti au maximum des dernières plateformes pour rendre une copie sans trop de compromis, même si on va être honnête, le jeu est loin de nous proposer une baffe next-gen.

Où précommander Gotham Knights ?

Gotham Knights dispose de plusieurs éditions, dont une édition collector massive comprenant une figurine des quatre personnages. Voici où précommander Gotham Knights.

Edition standard

Edition Deluxe

L’édition Deluxe contient des bonus in-game avec des objets et surtout des skins supplémentaires pour tous les personnages. Elle est affichée à 94,99 € pour le moment.

Edition Collector

La version collector est quant à elle disponible en quantité très limitée, et est affichée à 299 €.