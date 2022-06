Gotham Knights s’attarde sur la présentation de Nightwing

Comme promis, Gotham Knights a pointé le bout de son nez lors de la conférence du Summer Game Fest de Geoff Keighley. On aurait pu s’attendre à ce que le jeu s’attarde un peu sur Batgirl et Red Robin, étant donné la récente présentation de gameplay de Nightwing et Red Hood, mais non, c’est encore une fois Dick Grayson qui a été mis en lumière, avec un trailer qui lui était entièrement consacré.

Nightwing est la vedette du soir

Le premier protégé de Batman est donc au cœur de cette nouvelle vidéo, qui est la première partie d’une série de quatre trailers s’attardant sur chacun des personnages jouables.

Nightwing fera tout pour protéger sa ville bien-aimée suite au décès de Bruce Wayne, et usera de ses capacités d’acrobate pour se défaire des criminels mais aussi pour se déplacer au sein de Gotham. On découvre ici certains de ses différents looks, illustrés dans de nouveaux screenshots.

Rendez-vous donc ces prochaines semaines pour découvrir les trailers de Batgirl, Red Hood et Red Robin.

Gotham Knights sera disponible le 25 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est disponible en précommande.