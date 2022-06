Gotham Knights : Le jeu présentera la plus grande ville de Gotham jamais créée dans un jeu Batman

Gotham Knights mettra l’accent sur la coopération, mais pas seulement lors des missions, puisqu’il sera possible d’explorer entièrement Gotham City en compagnie de nos amis. Et afin d’offrir un terrain de jeu assez grand pour quatre personnes, il fallait bien que Warner Bros Games se retrousse les manches pour créer un immense terrain de jeu, ce qui a été confirmé à nouveau par la productrice exécutive Fleur Marty et le réalisateur du jeu Geoff Ellenor à l’occasion d’une interview avec Game Informer.

Un terrain de jeu dense, avec de la verticalité

On pouvait s’y attendre, mais Gotham Knights aura bien une carte plus grande que celle des précédents jeux Arkham. Lorsque le site a demandé à quel point la carte du jeu serait étendue, Geoff Ellenor répond :

« C’est vraiment grand. Je n’ai pas mis une carte par dessus l’autre pour comparer, mais notre Gotham est un grand endroit. J’ai tendance à passer beaucoup de mes appels Zoom sur le Batcyle en conduisant autour de Gotham. C’est l’un des moyens les plus rapides et les plus relaxants de se déplacer dans la ville. On a l’impression d’être dans un grand endroit. »

Ce à quoi Fleur Marty rajoute :

« C’est certainement la plus grande version de Gotham qui a été représentée dans les jeux vidéo. Le plus important pour nous est sa densité et sa verticalité. Il a beaucoup de couches différentes. »

Il y aura donc beaucoup de choses à visiter dans cette nouvelle version de Gotham, en espérant qu’elle soit aussi captivante à parcourir que grande.

Gotham Knights sera disponible le 25 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est disponible en précommande.