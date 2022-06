Gotham Knights nous présente le personnage de Robin avec un nouveau trailer

Après s’être attardé sur la présentation de Nightwing et nous avoir montré la Cour des Hiboux, Warner Bros Games et WB Games Montreal dévoilent nous en disent un peu plus sur le personnage de Robin.

Le célèbre allié de Batman entre en action

Gotham Knights nous offre ce trailer présentant le plus célèbre des alliés de Batman : Robin, également connu sous le nom de Tim Drake dans ce cas précis. Spécialiste des techniques furtives, de la guerre psychologique et du raisonnement déductif, Robin est une force avec laquelle il faut compter.

En utilisant la technologie de téléportation du satellite de la Justice League, Robin peut se téléporter sur le champ de bataille, utilisant la vitesse et la surprise à son avantage. Ce qui lui manque en expérience, il le compense en intelligence naturelle, avec des compétences de détective qui égalent celles de Batman lui-même.

Gotham Knights sortira le 25 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Le jeu est disponible en précommande.