Gotham Knights : Coop, scénario, Batman, gameplay… Tout savoir en vidéo sur le jeu de Warner Bros

Faire un jeu dans l’univers de Batman, mais sans Batman, voici le défi un peu osé de Gotham Knights, qui nous proposer d’incarner quatre personnages de la Bat-Family pour mettre un terme aux agissements de la Cour des Hiboux, qui a la main mise sur Gotham.

Ce nouveau jeu reprend les bases de la série Arkham mais se déroule dans un autre univers, avec la possibilité d’explorer la plus grande ville de Gotham jamais créée dans un jeu vidéo, et le tout en coopération, puisqu’il sera possible de jouer à deux en choisissant parmi Nightwing, Batgirl, Red Hood et Robin. On récapitule ici tout ce que l’on sait sur ce Gotham Knights à travers une nouvelle vidéo.

Gotham Knights sortira le 25 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.