Gotham Knights : Pas de cross-play ni de coopération locale selon le site officiel du jeu

Deux jours après avoir diffusé 13 minutes de gameplay soufflant le chaud et le froid, annoncé faire définitivement une croix sur des versions PlayStation 4 et Xbox One et montré son édition collector, Gotham Knights a partagé quelques informations supplémentaires sur son expérience de jeu.

D’après la rubrique FAQ consultable sur son site officiel, l’action-RPG de Warner Bros Games Montréal ne prévoit pas d’intégrer la coopération locale ni le cross-play au lancement. Des choix qui risquent de faire débat chez les joueurs et les joueuses.

Pas de coopération en ligne jusqu’à quatre non plus ?

Comme le rapporte le site Gamesradar+, si les développeurs ont visiblement bien pris la décision de se passer totalement de la coopération locale, il est important de préciser que la prise en charge du cross-play n’est pas programmée « pour le moment », ce qui laisse tout de même un mince espoir que les communautés PC et consoles puissent explorer Gotham City ensemble après la sortie.

Autre information, bien que plusieurs revendeurs comme le PlayStation Store aient indiqué plus tôt cette semaine la possibilité de jouer en ligne jusqu’à quatre, la très récente mise à jour de la rubrique FAQ de la production stipule à maintes reprises que l’action-RPG sera entièrement jouable « en solo ou en coopération à deux en ligne » et c’est tout. Une position qui risque là encore de ne pas plaire à tout le monde.

Pour rappel, Gotham Knights sera disponible le 25 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.