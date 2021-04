Gord : Un city-builder survivaliste annoncé pour 2022 sur PC

Teasé dans la quasi-indifférence générale la semaine dernière, Gord est un city-builder survivaliste indépendant développé et édité par Covenant, un nouveau studio polonais fondé par Stan Just, un ancien membre de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) et de 11-Bit Studios (Frostpunk). Se déroulant dans un univers orienté dark fantasy, cette production devrait sortir sur PC l’année prochaine.

La Tribu de l’Aube a besoin de vous

Jouable uniquement en solo, le titre vous invite à diriger la Tribu de l’Aube qui cherche à survivre au cœur des Terres Interdites, un lieu dangereux inspiré du folklore slave. En plus de devoir développer votre colonie tout en affrontant les nombreuses menaces qui vous entourent, il faudra prendre soin de la population afin d’éviter que les habitant(e)s souffrent de dépression ou tentent de fuir votre clan.

Le jeu promet également d’intégrer un système de quêtes entièrement géré par l’IA qui devrait vous proposer d’accomplir des défis divers et variés vous demandant, par exemple, de chasser des créatures légendaires, de découvrir des secrets sur les Anciens ou encore de vaincre un grave fléau. Une fonctionnalité liée aux incantations est également prévue dans le but de vous donner quelques coups de pouce divins pendant la partie.

Gord est attendu en accès anticipé au cours du dernier trimestre 2021 avant de sortir officiellement en 2022 sur PC via Steam.