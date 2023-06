Gord : Le jeu de survie/stratégie par d’anciens développeurs de The Witcher sortira le 8 août

N’ayez pas (trop) peur de l’obscurité

Derrière ce nouveau projet, on y retrouve le jeune studio polonais Covenant, société fondée il y a quelques années seulement et qui regroupent plusieurs ex-développeurs sur la série The Witcher. Il faut dire que les locaux de CD Projekt ne sont pas très loin. Depuis, le titre a trouvé un nouveau partenaire en l’éditeur Team17, qui s’occupera donc de la sortie du jeu. Sortie, qui vient de trouver une date pendant cette période mouvementée de conférences.

Gord est maintenant prévu le 8 août 2023 sur PC via Steam mais également sur PS5 et Xbox Series. Une version physique, confirmée il y a quelques semaines, sera également disponible à cette période et sera distribuée par Just for Games chez nous. D’ailleurs, les précommandes sont lancées à 39.99€, sur Amazon et la Fnac (n’oubliez pas que vos achats via ces liens soutiennent légèrement notre site, merci !).

Pour les personnes qui viennent de découvrir le titre, sachez qu’il s’agit d’un RTS qui mélange la survie à de la stratégie. Jouable en solo, l’aventure prend place dans un univers de dark fantasy résolument mature, où l’on doit construire divers architectures avec des mécaniques empruntées au city-builder. Mais tout cela en faisant attention à notre population et surtout, à leur santé mentale. Une feature au coeur du jeu, où il faut surveiller la maladie, la faim et la mort des proches pour ne pas sombrer dans la dépression (ou pire). Si jamais le pitch vous plait, sachez qu’une démo sera jouable pendant le prochain festival Steam, à partir du 19 juin (sinon, on vous l’a aussi présenté en détails il y a peu).