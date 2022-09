Gord : Le RTS dark fantasy se montre avec une longue vidéo de gameplay, ce que l’on sait

Présent notamment à la Gamescom 2022 en août dernier, Gord, développé par le studio Covenant.dev qui est composé d’anciens membres de CD Projekt et 11 Bits Studios (Frostpunk), s’est montré il y a quelques jours avec pas moins de 16 minutes de gameplay. L’occasion de voir le titre en action, avec un mélange entre RTS et construction.

Un mélange entre Rimworld et The Witcher 3

Dans cette vidéo de gameplay assez longue, nous pouvons voir toutes les subtilités qu’a à nous offrir le jeu. Tout d’abord, Gord s’inspirera de la mythologie Slave où vous prendrez le contrôle de la tribu de l’aube, qui va s’aventurer sur des terres dangereuses tout en essayant d’étendre sa colonie. Un aspect construction sera de la partie avec la possibilité de créer des bâtiments militaires voire des temples, afin d’augmenter la capacités magiques des habitants. Les choix à effectuer seront également importants dans le soft. On notera par ailleurs pas moins de 1000 profils différents au niveau des habitants, et il y aura un total de 31 bâtiments différents à construire.

Le soft prendra aussi la forme d’un jeu de stratégie en temps réel, avec la possibilité de figer le temps. Cela permettra notamment d’anticiper les attaques des diverses créatures et ainsi de contre-attaquer. Outre la campagne principale, sachez qu’il y aura un mode scénario personnalisable. Autrement dit, vous pourrez customiser pas mal d’éléments et ainsi créer votre propre scénario, avec bien évidemment de la génération procédurale.

Tout ceci est diablement excitant et prometteur. Sachez que nous l’avons rapidement vu à la Gamescom, et le soft devrait être relativement intéressant à jouer avec ce mélange entre simulation et stratégie en temps réel. Si l’interface nous a parue un tout petit peu chargée, il faut reconnaître que ce gros mélange entre Rimworld et The Witcher 3 pour le background fait diablement envie, même si nous émettons des réserves sur l’accessibilité du titre pour les néophytes du genre qui voudraient s’essayer à Gord.

En tout cas, la production de Covenant.dev est séduisante. Notez que Gord n’a toujours pas de date de sortie, si ce n’est un vague coming soon sur PC via Steam.