Genshin Impact prépare sa version 4.1 mais perd aussi son compositeur vedette

Les husbandos de Fontaine bientôt présentés

La première annonce, c’est donc la date pour le live qui s’intéressera à la version 4.1 du jeu. Il aura lieu ce vendredi 15 septembre à 13h30 sur Twitch, et on peut parier qu’il sera à ne pas manquer. Car en plus de dévoiler toutes les nouveautés de la version 4.1, avec notamment Wriothesley et Neuvillette, il devrait aussi s’attarder sur l’anniversaire du jeu, qui va souffler sa troisième bougie le 28 septembre.

Et les anniversaires sur Genshin Impact, c’est une histoire compliquée qui fait souvent débat chez la communauté, à cause de cadeaux qui ne sont pas à la hauteur de toutes les attentes. On peut donc s’attendre à ce que troisième anniversaire change un peu la donne, mais aussi à ce que miHoYo nous reparle d’autres projets qui gravitent autour du jeu, comme de l’anime qui a justement été annoncé il y a un an.

Rendez-vous donc demain pour voir ce que le studio nous réserve. Vous retrouverez un résumé complet des informations autour de la 4.1 sur notre site dès la fin du live.

Le compositeur phare du jeu quitte miHoYo

Mais cette nouvelle ne doit pas non plus occulter le fait que dans le même temps, Yu-Peng Chen a annoncé son départ du projet. Il s’agit là du compositeur le plus important pour Genshin Impact, qui a écrit des morceaux mémorables et qui a permis au jeu d’avoir une bande-son reconnue à travers le monde entier, parfois jouée lors de concerts exclusifs.

Il indique seulement qu’il souhaite désormais composer en solo et offre tout son soutien aux équipes encore en place, qui ont déjà pris le lead avec les musiques de la région de Fontaine, ce qui laisse penser que la relève est bien assurée. Toujours est-il que ce départ est une sacrée perte pour le jeu et sa communauté. On vous laisse avec quelques-uns des meilleurs morceaux réalisés sous sa tutelle.

