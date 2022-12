Genshin Impact : La version 3.3 du jeu est maintenant disponible

L’année 2022 aura été chargée pour Genshin Impact, et elle se termine par la sortie de cette mise à jour 3.3 qui va occuper la communauté pendant les six prochaines semaines. Cette update est assez majeure pour le jeu, puisqu’en plus d’ajouter deux nouveaux personnages jouables, elle met aussi en avant un nouveau mode de jeu qui cette fois-ci, ne sera pas temporaire.

Genshin se la joue HearthStone et Yu-Gi-Oh

Pour commencer, on pourra tenter notre chance en essayant d’obtenir les nouveaux personnages que sont Nomade – autrement appelé Scaramouche – et Faruzan. Deux personnages Anémo qui étaient très attendus, surtout dans le cas de Nomade, qui nous aura fait patienter plus de deux ans.

Quand on aura bien dépensé toutes nos primo-gemmes, on pourra découvrir le nouveau jeu de cartes, intitulé Invocation des Sept. S’il sera possible d’y jouer en PvP, aucune récompense ne sera attribuée aux meilleurs, tandis que toutes les cartes pourront être obtenues in-game en combattant les PNJ dans toutes les régions de Teyvat. De quoi rendre l’expérience plus équilibrée, du moins sur le papier.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.