Genshin Impact : Tout savoir sur la version 3.3 (Scaramouche, Faruzan, jeu de cartes…)

Nahida a fait un véritable carton dans Genshin Impact, et la version 3.3 du jeu devrait être tout aussi populaire, puisqu’elle met en avant un personnage attendu de longue date par la communauté. Le live de présentation de cette mise à jour vient de se terminer, et on sait maintenant à quoi s’attendre, entre les nouveaux héros et le jeu de cartes. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 de Genshin Impact.

Une nouvelle quête d’Archon importante ?

Cette mise à jour 3.3 sera donc l’occasion pour les joueurs et joueuses de découvrir ce qu’il est arrivé à Scaramouche, et pourquoi il faut désormais l’appeler Nomade.

Cette histoire prendra place dans une nouvelle quête d’Archon, qui, on le voit avec ce trailer, devrait aussi mettre en avant le redoutable Dottore.

Les bannières de la version 3.3

On le savait déjà, mais la star de cette version 3.3, c’est Scaramouche. Non, pardon, c’est vrai qu’il faut maintenant l’appeler Nomade (on a du mal à s’y faire), puisque l’ancien Fatui n’est plus le même aujourd’hui, ce qui se voit déjà par le fait qu’il utilise désormais l’énergie Anemo.

Ce personnage 5 étoiles promet d’être assez particulier puisqu’il s’agira du premier personnage à pouvoir léviter pendant une courte période, et pourra même attaquer tout en restant dans les airs. S’il prend de la hauteur, c’est pour mieux écraser ses ennemis avec son déchaînement élémentaire, qui causera de grands dégâts Anemo.

Nomade sera présent dans la première bannière de la version 3.3, tout comme Faruzan, le personnage 4 étoiles Anemo inédit. La jeune femme a tout l’air d’être un atout de taille pour renforcer les autres personnages Anemo, comme Nomade.

Dans cette première bannière, on retrouvera également Arataki Itto, qui sera probablement accompagné par Gorou. Pour la deuxième partie de la mise à jour, c’est Shogun Raiden qui sera mise à l’honneur, ainsi qu’Ayato.

Le jeu de cartes fait son entrée

On nous l’avait promis, et il est enfin là. Le jeu de cartes in-game de Genshin Impact fera son entrée avec la 3.3, et vous demandera de parcourir Teyvat à la recherche d’adversaires pour gagner des duels et des récompenses.

Dans ce mode, vous pourrez créer votre deck en l’articulant autour de trois personnages, qui seront directement placés sur le terrain. Entre chaque tour, vous et votre adversaire lancerez des dés aux couleurs des sept éléments. Ces derniers vous serviront en quelque sorte de mana, et vont déterminer les actions et les cartes que vous pourrez utiliser ensuite.

En remportant des duels, vous pourrez acheter plus de cartes et obtenir des skins pour les cartes de personnages. Un mode PvP sera bien présent, mais il ne comportera aucune récompense, et il n’y aura même pas de classement. Tout pour le fun, rien pour la compétition en somme.

Les autres événements de la version 3.3

En plus de pouvoir prendre part à deux domaines supplémentaires faisant gagner deux nouveaux sets, un basé sur les dégâts Anemo, l’autre sur la maitrise élémentaire, plein de nouveaux événements temporaires nous attendent.

Le plus important se nomme Akitsu Kimodameshi est aura lieu à Inazuma. Présenté sous la forme d’un test de courage, il met surtout en place un défi avec un mini-jeu façon casse-brique, où les éléments joueront un rôle avec diverses réactions. De nombreuses récompenses seront à la clé, avec épée 4 étoiles en forme de parapluie et des primo-gemmes.

Un autre événement consistera à récupérer des ballons le plus vite possible dans une zone limitée, en utilisant des bonus pour aller le plus vite possible. On retrouvera également le jeu du cache-cache, qui fait ici son retour avec quelques nouveautés comme la possibilité d’agir sur la partie même en étant découvert, en plaçant un leurre pour le chasseur afin d’aider vos coéquipiers restants.

Enfin, un donjon à Sumeru nous fera vivre une série de combats avec plusieurs personnages en prêt, l’occasion idéale pour vous de tester quelques héros que vous ne possédez pas encore.

Les codes primo-gemmes

Comme lors de chaque live, trois codes ont été distribués, afin de récupérer 300 primo-gemmes et d’autres récompenses. Voici les codes à entrer, qui ne sont valables que quelques heures seulement :

8ARAU6FNBNPV

NS8BD6EPS77Z

ET9SUPENB765

Quand sortira la version 3.3 de Genshin Impact ?

La version 3.3 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 7 décembre 2022, aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu et donnera probablement accès à 600 primo-gemmes supplémentaires en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.