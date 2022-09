Genshin Impact : La version 3.1 se présente, tout savoir (Nouvelle zone désertique, Cyno, Nilou…)

Nous étions prévenus, la version 3.0 allait durer un peu moins longtemps que les mises à jour traditionnelles, et il est déjà temps de nous présenter la version 3.1 de Genshin Impact. Celle-ci est très importante puisqu’elle va nous permettre de poursuivre notre exploration au sein de la région de Sumeru, avec la zone désertique qui sera enfin accessible. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 de Genshin Impact.

Le désert de Sumeru s’ouvre à nous

On commence avec le trailer de cette version, qui révèle beaucoup, mais alors beaucoup de choses. On vous conseille de ne pas le visionner si vous souhaitez éviter les gros spoilers, mais on se doute que le jeu a encore beaucoup de surprises en stock.

Cette vidéo met surtout en avant la suite de la quête d’Archon de notre protagoniste, qui va aller s’aventurer dans le désert de Sumeru pour y combattre quelques bandits, et revoir certaines têtes bien connues. Deux quêtes d’Archon seront disponibles dans cette mise à jour.

On y visitera le village d’Aaru dans ce désert, et c’est là que l’on rencontra deux nouveaux personnages, Cyno et Candace. Côté quêtes, on retrouvera aussi les quêtes de personnages de Cyno et Nilou.

Les nouveaux personnages et les reruns

Le premier personnage 5 étoiles de cette mise à jour, ce sera bien Cyno. Il s’agit d’un lancier de type Electro, qui aura la particularité de revêtir une seconde forme avec son déchaînement élémentaire, qui changera son moveset et le rendra bien plus rapide. Il sera présent sur la première bannière de la version 3.1.

Il sera accompagné par Candace, qui est un personnage 4 étoiles de type Hydro. Elle aussi maniera la lance, et aura la particularité d’avoir un bouclier qu’elle utilisera pour repousser les ennemis. Elle sera bien présente sur la bannière de Cyno.

Viendra ensuite Nilou, que l’on a déjà vu dans le jeu. Elle sera enfin jouable en tant que personnage 5 étoiles de type Hydro, et maniera une épée. Elle sera présente dans la deuxième bannière de la mise à jour.

Côté reruns de bannières, on notera que Venti sera encore une fois de retour. Il sera là en même temps que Cyno, sur la première partie de la mise à jour, tandis que c’est Albedo qui reviendra pour la deuxième partie.

Nouvelles armes et boss inédits

Naturellement, de nouvelles armes seront présentes, avec une lance 5 étoiles qui ira de paire avec Cyno, tandis qu’une épée 5 étoiles sera probablement parfaite pour Nilou.

Mais on aura aussi la possibilité de découvrir trois nouvelles armes 4 étoiles, qui seront probablement présentes dans les nouvelles bannières d’armes.

On a aussi pu découvrir un nouveau boss, qui devra certainement être farmé afin d’obtenir des matériaux pour augmenter les nouveaux personnages. Il s’agira d’un dragon des ruines, le Dragon cataclysmique qui semble un peu plus gros que les autres, et surtout mieux armé. un autre boss nommé Algorithme de semi-intransition matriciaire d’observation en néo-réseau, oui, tout ça, sera aussi présent.

Le Festival de Mondstadt est de retour

Ce festival sera l’événement principal de la version 3.1, et donnera notamment accès à une nouvelle lance 4 étoiles, Lance du vent saisonnier. Malgré cela, l’événement devrait être centré autour des origines de Razor.

On retrouvera quatre mini-jeux au sein de ce festival, avec de la chasse aux sangliers, des challenges de combats, de la gestion de stands commerciaux ou encore de la chasse aux trésors.

Un autre événement sera centré autour de labyrinthes à parcourir avec des courants d’air et des puzzles à résoudre, tandis qu’un autre événement nous demandera de partir à la recherche de matériaux. Et le Hyakunin Ikki sera de retour.

On apprend aussi que l’on pourra récupérer un exemplaire de Collei gratuitement dans ans les Profondeurs Spiralées, à condition de terminer la 3e salle du 4e étage.

Pour fêter l’anniversaire du jeu, on sera récompensé par un bonus de connexion permettant d’avoir accès à 10 vœux sur la bannière temporaire, ainsi qu’à 1 600 primo-gemmes et d’autres récompenses. On retrouvera par exemple un nouveau familier qui sera distribué à tout le monde.

Un jeu de cartes arrive in-game

Et en guise de surprises, les développeurs ont tenu à teasé le futur du jeu. Ce ne sera pas pour la version 3.1, mais lors de la version 3.3, un jeu de cartes sera intégré au sein de Genshin Impact. On pourrait comparer cela à un Hearthstone-like, avec les personnages du jeu et d’autres monstres en plus, ainsi que des PNJ (comme Catherine).

Ce mode de jeu sera bien permanent lorsqu’il sera intégré. Il est pour l’instant en pleine phase de test, mais on devrait en apprendre plus d’ici quelques semaines.

Les codes primo-gemmes

Comme d’habitude, des codes primo-gemmes ont été distribués et ne sont valables que quelques heures. Voici les codes :

3B6RYY7AHX9D

JT78YH7SGWRZ

2BP9HY6BYFR5

Quand sortira la version 3.1 de Genshin Impact ?

Cela était déjà annoncé, mais on a encore la confirmation que la version 3.1 de Genshin Impact sortira le 28 septembre sur toutes les plateformes, sans doute aux alentours des 4h du matin. Après la mise à jour, vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.