Genshin Impact : Tout savoir sur la version 4.1 (Nouvelle zone, Neuvillette, Wriothesley, anniversaire du jeu…)

Prison Break

Cette version 4.1 emmènera deux nouvelles quêtes d’Archon qui ont l’air résolument épiques, centrées surtout autour de Neuvillette. Ce dernier nous conduira dans la prison de Meropide pour y mener une enquête particulière, et l’action semble surtout se dérouler dans cette forteresse. Les Fatui ne seront pas loin étant donné ce qui est arrivé à Tartaglia, et c’est Arlecchino qui sera envoyée en personne pour régler un conflit diplomatique. Neuvillette et Wriothesley seront centraux dans cette mise à jour et auront donc des quêtes personnelles en plus des quêtes d’Archon.

Cette version 4.1 est aussi l’occasion de découvrir une nouvelle zone de Fontaine, avec l’ancien institut de recherche de la région, avec des cubes aquatiques qui flottent qui sont issus d’une expérience qui s’est soldée par un échec.

Les bannières de la version 4.1

Le premier personnage 5 étoiles que l’on pourra découvrir n’est autre que Neuvillette, qui manie un Catalyseur et qui est de type Hydro. Il laissera derrière lui des gouttes d’eau à chaque attaque, jusqu’à ce qu’il puisse remplir son attaque chargée qui consiste à tirer un gros rayon Hydro devant lui, tandis que son attaque finale consistera à effectuer des dégâts Hydro de zone. Neuvillette sera présent dans la première bannière de la version 4.1, aux côtés de Hu Tao.

Wriothesley sera quant à lui l’autre personnage 5 étoiles inédit, et il sera de type Cryo avec un Catalyseur. Son style de combat est assez unique même s’il peut rappeler celui de Heizou, étant donné qu’il va se battre à mains nues, ou presque. Il sera capable d’effectuer des séries de coups de poing facilement, avec des combos qui ne s’interrompent pas avec les esquives, avant de lâcher un grand coup qui infligera des dégâts Cryo de zone. Wriothesley sera présent dans la seconde bannière de la version 4.1, tout comme Venti.

Chacun des personnages 5 étoiles inédit apportera un nouveau catalyseur 5 étoiles disponible dans la bannière armes. On retrouvera également quatre nouvelles armes 4 étoiles à obtenir.

Les événements de la version 4.1 et les nouveautés

La version 4.1 marque aussi l’anniversaire de Genshin Impact, ce qui veut dire qu’elle sera riche en événements. Le festival central est celui autour de Mondstadt et Liyue, qui sera divisé en trois mini-jeux. En dehors d’un événement de combat classique, on retrouvera un jeu où il faudra viser et briser des pots, et un autre mêlant puzzles et photos pour retrouver certains environnements phare du jeu. Tout cela permettra de mettre la main sur de nombreuses récompenses, dont un catalyseur 4 étoiles inédit.

Un autre événement sera centrée sur Klee, ou plutôt sur Dodoco. Vous devrez manipuler la peluche autour d’un bassin pour faire exploser des poissons. D’autres événements seront centrés sur la région de Fontaine, avec l’un qui nous demandera de vite capturer des créatures marines, tandis qu’un autre nous demandera d’enchaîner les combats avec des séquences de rythme où il faudra appuyer sur une touche au bon moment.

Côté nouveaux ennemis, on retrouvera deux boss inédits. Le premier est appelé « Générateur de champ expérimental », et est un mécanisme menaçant qui ne bouge pas de son arène mais qui a une puissance de feu impressionnante, tandis que l’autre est nommé « Hippocampe perlé millénaire », un monstre Electro. Deux boss nécessaires pour récupérer les matériaux pour Neuvillette et Wriothesley. Des nouveaux Fatui arpenteront la région de Fontaine, sous le commandement d’Arlecchino.

Quelques ajustements in-game seront aussi mis en place, avec un grand changement pour les quêtes quotidiennes. Les quêtes classiques restent en place, mais vous pourrez obtenir vos récompenses quotidiennement en effectuant d’autres actions, comme ouvrir des coffres ou remplir des défis, de manière à remplir des conditions en effectuant d’autres tâches en même temps.

De plus, pour l’anniversaire du jeu, des récompenses seront données comme beaucoup de matériaux, un objet pour faire des bulles, un nouveau familier, 10 pierres de la fatalité, et enfin 1 600 primo-gemmes à dépenser.

Les codes primo-gemmes

Voici les codes primo-gemmes qui ont été donnés lors du live. Ceux-ci ne sont actifs que pour quelques heures seulement.

FB8PFFHT364M

JS96FEZS3P59

2T86EWGBJP6V

Quand sortira la version 4.1 de Genshin Impact ?

La version 4.1 de Genshin Impact sera disponible dès le 27 septembre prochain, aux alentours de 4 heures du matin. Comme d’habitude, des primo-gemmes seront envoyées en compensation pour la maintenance du jeu.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.