Genshin Impact présentera sa nouvelle mise à jour via un stream le 3 octobre prochain

Alors que la communication autour du jeu suivait un calendrier précis durant tous ces derniers mois, miHoYo change ses habitudes. On pouvait s’attendre à ce que le stream de présentation de la version 2.2 de Genshin Impact soit organisé ce vendredi, c’est finalement dimanche que l’on découvrira les nouveautés à venir dans le jeu.

Genshin Impact glisse vers le TGS

Chers voyageurs, C'est l'heure des annonces ! Un programme spécial sur la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 3 octobre 2021 à 08 h 00 (UTC-4) sur la chaîne Twitch officielle.

>>> https://t.co/15HKtWq8mP — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 29, 2021

Le studio se met donc à l’heure du Tokyo Game Show, en décalant son stream de présentation pour se coller au salon japonais, et ainsi faire le show là-bas. Ce programme arrivera donc dimanche 3 octobre à 14 heures chez nous, et on devrait en apprendre plus sur la mise à jour 2.2 du jeu ainsi que les nouveautés à venir.

Ce sera aussi peut-être l’occasion pour le studio de revenir sur l’anniversaire du jeu et répondre à la communauté suite à toute l’histoire survenue hier. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver toutes les informations issues de ce stream directement sur notre site dès que la présentation sera terminée.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.