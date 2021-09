Genshin Impact subit un review-bombing suite au manque de récompenses pour son anniversaire

Ce qui aurait dû être une journée de célébration commence à se transformer en journée de protestation. Aujourd’hui, Genshin Impact fête son tout premier anniversaire, et la communauté du jeu s’attendait à ce que les récompenses affluent in-game pour fêter cela, à l’image de nombreux autres gacha. Mais le programme prévu par miHoYo ne satisfait visiblement pas les joueuses et joueurs, qui expriment leur mécontentement sur le Google Play Store.

Un anniversaire qui fait débat

Depuis quelques heures, on assiste à une descente en flèche de la note de Genshin Impact sur le store de Google. Auparavant affiché à 4,5 (sur 5), le titre est désormais noté à 3,3 à l’heure où nous écrivons ces lignes (sur plus de 2 millions de notes), avec beaucoup de commentaires se plaignant du manque de récompenses prévues pour l’anniversaire. Une situation qui est aussi visible sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où le sujet est beaucoup discuté.

Pour fêter sa première année, le jeu a mis en place un système de récompense quotidienne qui s’étale sur 7 jours, et qui permet d’obtenir 10 voeux pour invoquer des personnages en plus d’autres récompenses. La communauté reproche alors à miHoYo de ne pas donner assez de récompenses pour marque l’événement, d’autant plus que le studio avait été jugé comme étant plus généreux lors des 6 mois du jeu, avec le festival de Liyue qui permettait de mettre la main sur un personnage 4 étoiles gratuitement.

Le studio n’a pas encore pris la parole face à cette situation, mais il faut rappeler qu’il sera présent lors du Tokyo Game Show afin de parler du jeu. Le stream de présentation de la version 2.2 devrait logiquement arriver tout prochainement lui aussi alors, qui sait, peut-être que les récompenses n’arriveront que lors de cette update.