Genshin Impact : 1 an après, quel bilan tirer du jeu de miHoYo ?

Vous n’êtes sans doute pas passés à côté du phénomène, que vous l’ayez lancé ou non. Genshin Impact est sans aucun doute l’un des plus gros succès de ces dernières années, et arrive à créer un petit événement à chacune de ses mises à jour, encore un an après. Sorti officiellement le 28 septembre 2020, le jeu fait toujours l’actualité aujourd’hui et fête son premier anniversaire qui fait beaucoup parler au sein de la communauté. L’occasion pour nous de jeter un œil sur l’évolution du jeu afin de comprendre son succès, et voir si l’avenir du jeu sera aussi brillant que l’année écoulée.

Un jeu qui enchaîne les records financiers

Il y a tout pile un an, Genshin Impact arrivait sur PC, PS4, iOS et Android à travers le monde. Fort d’une bêta qui avait déjà attiré l’attention de la communauté occidentale, tout portait déjà à croire que le titre trouverait son public. Il n’avait de toute façon pas à s’en faire du côté du marché asiatique, puisque le studio derrière le jeu, miHoYo, était déjà bien connu et apprécié grâce à Honkai Impact 3rd (PC et mobiles), qui est encore aujourd’hui l’un des moteurs financiers du studio.

Le jour de la sortie de Genshin Impact, c’est l’événement. En seulement 4 jours, App Annie recense 17 millions de téléchargements à travers le monde, un chiffre certainement aidé par le modèle free-to-play du jeu. Dès son arrivée, le titre séduit grâce à son casting de personnages proche de l’animation japonaise (et qui n’a pas tardé à faire l’objet de nouvelle inspiration pour les cosplayers), et surtout son grand monde ouvert immédiatement accessible, qui pousse à l’exploration avec de nombreuses récompenses à obtenir. On découvre alors que le titre est plus profond qu’il en a l’air, avec un récit certes très bavard mais au lore riche, et un gameplay rempli de possibilité grâce à sa palette de personnages jouables, tous bien différents des uns des autres.

Alors forcément, lorsque dès la première mise à jour, miHoYo agrandit son casting avec en plus de cela l’ajout de nouveaux boss et des événements réguliers, Genshin Impact se transforme rapidement en jeu de chevet, à qui l’on accorde une demi-heure ou plus dans la journée façon MMO.

Vient ensuite une nouvelle zone (Monts Dosdragon) avec toujours plus de nouveaux héros, et c’est avec l’ajout de ces derniers que l’on comprend vite l’engouement autour du jeu, qui se traduit dans les bénéfices amassés par miHoYo.

En mars dernier, le site d’analyse du marché mobile Sensor Tower publie des données qui permettent de voir qu’à chaque nouveau personnage intégré au jeu, les revenus de ce dernier font un immense bond, proportionnel à la popularité du personnage. Les chiffres réalisés sur l’image ci-dessus ne prennent en compte qu’une seule journée. Oui, en un seul jour, Zhongli, Ganyu ou encore Xiao ont permis d’amasser plus de 15 millions de dollars chacun.

Très vite, en seulement six mois, Genshin Impact rentre dans l’histoire en étant le jeu ayant atteint le milliard de revenus (en dollars) le plus rapidement sur iOS et Android. Et ces chiffres ne tiennent compte que des versions mobiles, c’est dire.

Un an après, l’engouement reste total. A la sortie de la version 2.1, le jeu connait à nouveau un immense pic de revenus en engrangeant plus de 150 millions de dollars en une seule semaine, simplement grâce à la sortie de la Shogun Raiden, un personnage très attendu. La force de frappe du titre est colossale, et elle ne faiblit donc pas au fur et à mesure des mois. Et cela, on le doit en partie au nouveau contenu ajouté au titre depuis un an.

Un jeu de plus en plus généreux en contenu

Genshin Impact est réglé comme un coucou suisse. Toutes les 6 semaines, une mise à jour majeure vient apporter du nouveau contenu, avec des événements inédits offrants de nombreuses récompenses et des systèmes supplémentaires sont implémentés. Aujourd’hui, un système de pêche est présent, tout comme le housing, ainsi qu’un bateau sans compter les multiples ajouts concernant le craft et l’ergonomie globale du jeu. Si vous découvrez le jeu seulement maintenant, le contenu qui vous attend est simplement gargantuesque, et surtout gratuit.

Et toutes les trois semaines, c’est une nouvelle bannière de personnages qui arrive, et qui offre souvent l’occasion de découvrir un tout nouveau héros, si l’on a de la chance. De quoi relancer l’intérêt constamment, avec une nouvelle meta à trouver, quand bien même le jeu reste essentiellement tourné vers le PvE. Ce qui rend l’acquisition de personnages moins obligatoire, bien que certains héros ajoutent nettement plus de confort de jeu que les autres. On pense à toi, Zhongli. On arrive maintenant à un casting de 42 personnages jouables, contre 22 au lancement.

Rajoutez à cela l’arrivée d’une version native PS5, des boss impressionnants en plus, une OST toujours plus divine (écoutez simplement Rage Beneath the Mountains, ne nous remerciez pas) l’énorme contenu de la mise à jour 2.0, avec une toute nouvelle région à explorer, et vous aurez là l’un des titres les plus alimentés en contenu sur sa première année, quand bien même il y aurait beaucoup de choses à redire.

Un système économique qui fait toujours débat

Tout n’est effectivement pas parfait dans Genshin Impact, et cet anniversaire vient l’illustrer avec brio. Si miHoYo a été particulièrement généreux sur le contenu, si l’on excepte deux ou trois mises à jour « bouche-trou » pour occuper la communauté en attendant des updates majeures, il ne l’est pas toujours autant sur son système de gacha.

Certes, l’ajout de nouvelles zones et d’évènements réguliers permet aux joueurs et joueuses qui jouent quotidiennement au titre de se remplir les poches de primo-gemmes, mais pour les autres, c’est la croix et la bannière pour n’obtenir qu’un seul personnage 5 étoiles (et les constellations de ces derniers, n’en parlons pas).

Dès ses débuts, le taux de drop de son système de loterie a été fortement critiqué. Avec seulement 0,6% de chances d’obtenir un personnage ou une arme 5 étoiles par vœu dépensé, Genshin Impact est clairement l’un des gachas les plus radins du moment. Il faut souvent attendre entre le 76ème et le 80ème vœu pour gagner le gros lot.

A titre de comparaison, c’est 3 à 8 % sur Fire Emblem Heroes, pour citer un autre gacha populaire. La comparaison est évidemment facile, puisque l’ajout d’un héros 5 étoiles dans Genshin Impact n’a pas du tout la même répercussion que dans un autre gacha, mais la frustration reste tout de même présente. Surtout lorsque l’on sait que l’on a 50% de chances de louper le personnage mis en avant dans la bannière, sauf si on l’a déjà loupé une fois (heureusement, ce système de « pity » qui assure un personnage est plutôt efficace car il est transférable d’une bannière à une autre).

L’absence de feuille de route est également un problème, qui a notamment permis l’émergence des leakers, combattus par miHoYo depuis le lancement du jeu. Pour y faire face, et aider la communauté à faire des choix sur ses économies, le studio révèle maintenant quels nouveaux personnages arriveront dans la mise à jour suivante, et ce six semaines avant. On aimerait que cette simili-roadmap soit encore plus précise, mais c’est un début appréciable.

Le studio est bien au courant des critiques qu’il reçoit concernant son système, et c’est pourquoi il a mis en place un système d’obtention garantie sur la bannière des armes, encore plus décriée que celle des personnages. Cela n’empêche pas qu’avec un peu de malchance, c’est plusieurs centaines d’euros virtuels qui peuvent être engloutis pour obtenir l’arme souhaitée (car les primo-gemmes à acheter dans la boutique coûtent très chers). Remettez ça en contexte avec l’argent amassé par le titre, et vous comprendrez vite que certains se sentent lésés.

Alors évidemment, quand miHoYo ne sort pas le grand jeu pour l’anniversaire du titre, la communauté s’agace, surtout en voyant que la studio a été plus généreux lors des six mois d’existence du jeu, avec un personnage 4 étoiles offert. Il faut dire que miHoYo a plutôt opté pour une véritable célébration en dehors du jeu, avec l’organisation d’un concert et tout un tas de concours de cosplay et de fan-arts, qui montrent à quel point la communauté est vivante.

Nul doute que ce ne sont pas ces problèmes qui empêcheront Genshin Impact de perdurer dans le temps. On se dirige déjà vers la mise à jour 2.2, qui relancera sans doute encore l’intérêt des fans plus réguliers sur le jeu, et les plus impatients ont déjà en tête la prochaine région qui pourrait être ajoutée dans le titre.

Quid de la version Switch ?

L’arrivée de la version Switch est également scrutée par la communauté. Promise avant le lancement du jeu, elle n’a jamais donné de nouvelles, ni de la part de Nintendo, ni de la part de miHoYo.

Le potentiel est pourtant bien là, et on imagine mal le studio se passer d’un tel public. Avoir le côté portable du jeu sans les contrôles tactiles des smartphones (qui gênent dans les défis les plus ardus) est forcément très demandé, surtout lorsqu’on souhaite uniquement se connecter de temps à autre le temps de quelques quêtes quotidiennes.

Si cette version n’est toujours pas là, il semblerait que cela soit dû à des défis technologiques. Le monde de Teyvat est plus grand que jamais depuis la version 2.0, et rendre ce monde ouvert jouable sur certaines plateformes peut s’avérer compliqué, d’autant plus pour un studio qui n’est pas habitué à côtoyer ce type de machines.

Alors forcément, à chaque Nintendo Direct, on espère, mais le portage n’est toujours pas là. Maintenant que la version PS5 est sortie, on espère que le prochain chantier sera celui de la console de Nintendo.

Le voyage ne fait que commencer

Il y aurait encore tant à dire sur le jeu tant l’actualité autour de ce dernier a été conséquente lors de cette année. Mais le bilan du jeu est simple à tirer : Genshin Impact est un succès (mérité à bien des égards) comme on en voit rarement, et celui-ci est amené à durer. Nul doute que l’on pourra aisément se donner rendez-vous dans quatre ans pour fêter le cinquième anniversaire du jeu, et qu’on sera encore loin d’avoir vu le bout des aventures de notre aventurier/aventurière.

Avec la promesse d’ajouts réguliers, de nouveaux personnages et de régions inédites, ce n’est pas demain que le cœur de cible du jeu se lassera du titre. Et ça tombe bien pour miHoYo, car c’est ce cœur de cible qui est le plus enclin à dépenser de l’argent en jeu, et qui va permettre ainsi à Genshin Impact de perdurer dans le temps, même si miHoYo déclarait n’avoir besoin que de 200 millions par an pour assurer le suivi du jeu. Avec 1 milliard en six mois, autant dire qu’on peut très bien partir sur une décennie si le cœur leur en dit. Il ne faudrait simplement pas que le studio oublie le public plus occasionnel en chemin, et on espère que les problèmes soulevés par la communauté seront enfin entendus.

Et si vous souhaitez voir tout ce que vous avez vécu lors de cette première année sur Genshin Impact, vous pouvez vous rendre sur le site officiel pour inscrire votre IUD afin de voir vos statistiques de jeu. Vous verrez alors combien de Brutocollinus vous avez chassé, combien de jours vous vous êtes connectés au jeu (300 ici, on ne se refait pas), ou encore le personnage avec lequel vous avez le plus joué (Zhongli et Diluc en tête à la rédac, pour cause de charisme évident).

Et n’oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver nos très nombreux guides sur Genshin Impact.