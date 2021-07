Genshin Impact : La mise à jour 2.0 est disponible, bienvenue à Inazuma

Presque dix mois après son lancement, Genshin Impact passe aujourd’hui une étape importante avec la mise en place de sa mise à jour 2.0, attendues par les fans du jeu depuis de nombreuses semaines. Cette update 2.0 est d’ores et déjà disponible, et après une maintenance, les serveurs sont enfin de retour pour accueillir toutes les joueuses et joueurs à Inazuma.

La région d’Inazuma est disponible

Cette nouvelle mise à jour est massive pour le jeu et demandera de télécharger un patch de 18,235 Go environ (sur PS5 du moins). Le jeu est désormais accessible après sa période de maintenance, et il est donc possible de récupérer des primo-gemmes gratuitement, qui serviront sans doute à invoquer Ayaka chez la plupart d’entre vous.

La nouvelle région d’Inazuma est donc disponible, même s’il faudra remplir certaines conditions pour y accéder. En plus de cela, cette mise à jour met un place un certain nombre de correctifs, mais aussi de noivelles fonctionnalités, comme le cross-save qui arrive enfin sur PlayStation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus. Dès aujourd’hui, vous pourrez retrouver plusieurs guides lié à Inazuma et ses collectibles directement sur notre site.