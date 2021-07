Genshin Impact : Ayaka montre ses capacités juste avant le lancement d’Inazuma

Demain est un grand jour pour les joueuses et joueurs de Genshin Impact, car la mise à jour 2.0 apportera la nouvelle région d’Inazuma à explorer (en partie), tandis que l’on pourra enfin invoquer l’un des personnages les plus attendus depuis le lancement, à savoir Ayaka. Après sa vidéo d’introduction, la guerrière d’Inazuma présente ses capacités dans un nouveau trailer.

Les primo-gemmes ne vont pas tarder à fondre

Kamisato Ayaka tranche ici dans le vif et nous montre sa maîtrise de l’épée, avec des coups très rapides et des compétences Cryo bien utiles. On peut aussi y voir brièvement Thoma, l’un des prochains personnages à rejoindre le jeu (peut-être en 2.1 ?), et qui est un allié de la jeune femme dans ce pays en proie à la guerre, entre la résistance et le gouvernement mené par la Raiden Shogun.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.