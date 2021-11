Genshin Impact : Tout savoir sur la mise à jour 2.3 (Arataki Itto, nouveau boss, évènements de l’hiver…)

Comme promis, Genshin Impact dévoile les détails de sa prochaine mise à jour 2.3 avec de nouveaux évènements, de nouveaux personnages jouables et un retour aux Monts Dosdragon pour les fêtes de fin d’année. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le contenu.

Arataki Itto et Gorou entrent en scène

On peut dire que cette mise à jour sera celle des amateurs de l’élément Géo au vu des personnages mis en avant comme Albedo mais surtout les nouveaux personnages jouables que l’on pourra invoquer sur la nouvelle bannière : Arataki Itto et Gorou.

Le premier est présenté comme le chef d’un gang un peu impulsif qui attaque férocement avec son épée à deux mains. Il peut également appeler un compagnons, une petite vache, lui donnant différents bonus. Son attaque ultime lui permet de se changer en « Oni » et frapper encore plus fort avec une grosse massue.

Gorou, le personnage mi-homme mi-chien déjà rencontré dans le mode histoire, est un archer Géo qui servira de support pour les équipes entièrement composées de personnages Géo. En effet, il pourra déployer une zone pour augmenter les dégâts avec ce type de formation.

Nous aurons droit à une nouvelle quête histoire pour Arataki Itto ainsi que de nouvelles escapades pour Beidou et Gorou.

Avant de pouvoir les invoquer, miHoYo va permettre aux nouveaux joueurs d’obtenir d’anciens personnages 5 étoiles de manière plus flexible avec une double bannière qui partageront la même « pity », autrement dit si vous invoquez sur la bannière d’Albedo sans obtenir de personnage 5 étoiles, la « pity » s’appliquera également pour Eula. Pour cette mise à jour 2.3, on retrouvera donc Albedo et Eula.

Au niveau des armes et des artefacts, Arataki Itto aura une arme tout trouvée que vous pourrez tenter de récupérer sur la bannière. Concernant les artefacts, nous aurons droit à 2 nouveaux sets.

Un nouveau Boss monde : Le Loup alpha doré

Ce nouveau boss est une sorte d’esprit de loup géant (et Géo) qui permettra de débloquer des matériaux de développement pour les nouveaux personnages.

Il apparait sur l’île de Tsurumi. Ce sera un adversaire particulièrement redoutable qui pourra appliquer de la corrosion à toute votre équipe même avec un bouclier. Il pourra en outre invoquer des Alphas de faille de chasse qui pourront lui appliquer des protections. A la dernière phase de ce boss, il augmentera grandement son attaque au prix d’une résistance plus faible aux attaques Géo.

De nouveaux évènements pour l’hiver aux Monts Dosdragron

Pour se mettre dans l’ambiance de l’hiver, Genshin Impact ajoutera de nouveaux évènements aux Monts Dosdragon avec une nouvelle histoire de nouveau centrée sur Albedo et son laboratoire alchimique dans les montagnes, sans oublier la présence de Eula qui jouera aussi un grand rôle. Appelé « Ombres au cœur du blizzard », compléter l’évènement vous donnera accès à un tas de récompenses dont une nouvelle épée courte que l’on imagine destiné à notre maître alchimiste ou encore au Voyageur.

A côté de ça, on aura droit à d’autres évènements plus classiques mais nouveaux, avec un entrainement à l’agilité où l’on devra faire un parcours d’obstacles en récupérant des bonus pour courir plus vite ou sauter plus haut, mais aussi un entrainement à la traque. Cela va notamment vous permettre de récupérer des éléments pour composer un bonhomme de neiges sur les Monts, mais apparemment, il sera possible de garder sa création pour l’implanter dans sa Sérénithéière.

Des animaux pour votre Sérénithéière

Justement, en parlant de la Sérénithéière, vous serez ravi d’apprendre que l’on pourra encore plus la personnaliser avec des animaux que l’on pourra « enregistrer » puis implanter via un gadget s’obtenant en complétant l’événement « Banto Case Files : The Warrior Dog » à Inazuma.

Autre petits ajouts sympathiques : Paimon sera également disponible pour votre Sérénithéière avec de nouveaux dialogues spécialement pour le housing.

Codes primo-gemmes et les retours d’anciens évènements

Comme d’habitude, des codes contenant des primo-gemmes et d’autres récompenses ont été distribués durant la présentation. Voici les codes à entrer avant demain 13 novembre :

KB6DKDNM7H49

BSNDJC747Z7D

AS7CJDP4NG7H

Notons également le retour d’anciens évènements comme le marchant itinérant ou l’exploration de ruines.

Quand la version 2.3 sera t-elle disponible ?

La version 2.3 de Genshin Impact arrivera le 24 novembre prochain. miHoYo devrait en plus nous régaler avec des primo-gemmes.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.