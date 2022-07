Un fan parvient à recréer le générique de la série Arcane avec les personnages de Mass Effect

Vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la tornade Arcane, la série phénomène de Netflix issue de l’univers de League of Legends qui a réussi à séduire un public bien au-delà des frontières des joueurs et des joueuses du titre de Riot Games. L’esthétique de la série a marqué les esprits, tout comme son générique, interprété par le groupe Imagine Dragons, qui est encore dans la tête de beaucoup de fans. Et ces derniers ont du talent, puisque l’un d’entre eux s’est amusé à recréer ce générique, mais avec les personnages de la série Mass Effect.

Mass Effect rencontre Arcane

Une série Mass Effect dans le style d’Arcane, ça vous dit ? C’est en tout cas ce qu’a imaginé ZeoNyph en postant sur Reddit son travail tout bonnement ahurissant, où il est parvenu à recréer le générique de la série de Netflix, mais en remplaçant tous les personnages par les héros et méchants cultes de l’univers de Mass Effect.

Un travail de titan, qui permet de voir Shepard, Liara, Garrus, Kaiden, ou encore Tali à la place de Jinx, Vi, Heimerdinger et compagnie. ZeoNyph explique avoir exporté les armes directement en provenance des jeux, tandis qu’il a du retoucher lui-même les personnages pour les faire ressembler à ceux que l’on peut voir dans le générique d’Arcane. Du beau boulot !