The Coalition (Gears 5) utilisera l’Unreal Engine 5 pour ses prochains jeux

Qui dit changement de génération dit également émergence de nouveaux moteurs, et nul doute que l’Unreal Engine 5 sera certainement aussi populaire que son prédécesseur ne l’était sur la génération PS4/Xbox One. C’est en tout cas vers lui que The Coalition, qui a récemment réalisé Gears 5 et Gears Tactics, va se tourner pour ses prochaines productions.

Pas de nouveaux projets à annoncer pour le moment

C’est ce que le studio annonce sur le site de Gears 5, ce qui n’a rien d’étonnant étant donné que la série a toujours utilisé les moteurs d’Epic Games. The Coalition déclare que ce changement de moteur n’empêchera pas le studio de continuer à alimenter Gears 5 en nouveaux contenus, avec de nouvelles opérations prévues jusqu’à la fin de l’année.

Cela étant dit, avec ce changement, le studio prévient qu’il faudra du temps avant que des nouveaux titres soient annoncés :

« Passer sur un nouveau moteur est un grand bouleversement, alors nous voulons être clair sur le fait que nous n’allons pas annoncer de nouveaux projets ou jeu pendant un moment. »

Sans doute une manière de prévenir qu’il ne faut rien attendre de The Coalition durant la conférence E3 2021 de Microsoft ? Probablement, mais le studio nous assure de nous présenter ce sur quoi il travailler lorsque ce sera le bon moment.