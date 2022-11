Netflix prépare un film Gears of War ainsi qu’une série animée

Netflix continue son son bonhomme de chemin en allant toquer à la porte des studios de jeux vidéo dans l’espoir de décrocher quelques adaptations. Le service de SVOD a déjà beaucoup de projets en cours, mais visiblement pas assez puisqu’il vient d’en signer deux nouveaux. C’est cette fois-ci la licence Gears of War qui est concernée, puisqu’on apprend la mise en chantier d’un film en live-action et d’une série animée, le tout en collaboration avec le studio The Coalition.

Nouvelle poule aux oeufs d’or de Netflix ?

L’annonce est tombée hier soir, afin de fêter dignement les 16 ans de la série. Gears of War sera donc d’abord adapté en long-métrage, un projet décrit comme étant très ambitieux pour Netflix. On ignore encore qui le réalisera et qui interprétera les rôles phares, mais on imagine que Dave Bautista sera dans la short list pour interpréter le rôle de Marcus Fenix, étant donné que l’acteur a souvent exprimé son intérêt pour le personnage.

Suite à ce film, une série animée à destination des adultes (comprenez qu’elle sera violente) sera aussi aussi diffusée sur la plateforme. Là encore, on ignore de quoi elle traitera, mais Netflix nous prévient que si ces deux projets rencontrent le succès, d’autres histoires pourraient être créées autour de cette licence.

Attendons déjà de voir ce que vaut le film d’ici quelques années, en espérant que les fans soient contents du résultat.