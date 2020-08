Comment fonctionne l’équipement ? – Nexomon : Extinction

Tandis que chez Pokémon on fonctionne toujours de la même façon depuis la Game Boy, avec un objet à assigner par créature, Nexomon : Extinction se veut résolument plus RPG dans l’âme. Ainsi, le titre de Vewo Interactive INC propose un système d’équipement à base de noyaux. Chaque Nexomon pouvant s’en voir attribuer quatre.

Comment ça marche ?

Au cours de votre aventure, vous allez vous voir confier diverses quêtes en raccord avec le scénario, mais aussi diverses aventures annexes. En les terminant, comme dans tout RPG qui se respecte, vous allez obtenir une récompense, qui comprendra parfois des noyaux. Vous pouvez aussi en créer par vos propres moyens.

Une fois en possession d’un noyau, rendez vous dans le menu pause, et choisissez Équipe. Sélectionnez ensuite la créature que vous désirez équiper puis cliquez sur Noyaux. Vous pourrez alors l’équiper de quatre d’entre eux. Idéalement pour combler les lacunes de la créature concernée.

Attention toutefois. Il est bon de noter qu’un noyau ne peut être équipé qu’à un seul Nexomon à la fois, et ne sera bénéfique qu’à lui seul. Il existe cependant d’autres items qui vous permettront d’offrir un bonus d’expérience commun à votre équipe. Il s’agit des Boosters d’XP.